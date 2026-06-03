Metrópoli | 03-06-26 | 16:14 | Actualizada | 03-06-26 | 16:14 |

Ecatepec, Méx.-. realizaron nueve piezas monumentales de cartonería que son exhibidas a lo largo del Albarradón para animar las festividades del .

Una de ellas es la escultura de ajolote de nueve metros de altura, llamada “”, que se erige como el atractivo central, pues es considerada por su autor como la más grande de Latinoamérica.

Estas obras, junto a 25 piezas de fibra de vidrio en la explanada municipal, forman la exposición “Ecatepec Pal Mundo” y conectan elementos de la cultura mesoamericana con la Copa del Mundo de Fútbol.

La escultura “Eca-Ajolota” se erige como el atractivo central. Foto: Especial
La escultura “Eca-Ajolota” se erige como el atractivo central. Foto: Especial

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La “Eca-Ajolota” se construyó con la técnica cartoplas, un proceso que integra cartonería tradicional con intervención de artistas plásticos. El resultado ofrece resistencia al agua, ausencia de corrosión y un acabado en pintura rosa fotocatalítica.

El colectivo Medusa, integrado por ocho personas y coordinado por el artista oaxaqueño Edu-Arte Mendoza, completó la obra en mes y medio.

La figura porta pectorales, cueitl (falda), brazaletes y un balón decorado con bordados otomíes que incluyen colibríes y referencias a Huitzilopochtli.

La “Eca-Ajolota” se construyó con la técnica cartoplas, un proceso que integra cartonería tradicional con intervención de artistas plásticos. Foto: Especial
La “Eca-Ajolota” se construyó con la técnica cartoplas, un proceso que integra cartonería tradicional con intervención de artistas plásticos. Foto: Especial

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Mendoza destacó que se trata de la pieza monumental de este tipo más grande en América Latina y expresó su interés por que los habitantes de Ecatepec se acerquen a figuras como Ehécatl y a la profundidad de la tradición cultural mexicana.

“Es el tercer mundial que recibe el país y constituye una oportunidad para difundir nuestra cultura”, dijo.

Otras esculturas del conjunto incluyen “Chac-Gool”, de siete metros, que representa a un Chac Mool prehispánico ejecutando una chilena, obra del escultor Eduardo Robles.

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Completan la muestra “Juego de pelota”, un jugador en posición del ulama prehispánico; “Guerrero del Juego”, un dios con dos pelotas —una de fútbol y otra en forma de corazón— de Amaranta Álvarez; el “Atlante de Tula” con balón, del Colectivo Los Amorosos; “Ehécatl y la Pasión por el Fútbol”, un futbolista con atuendo prehispánico en chilena, de Alberto de la Cruz Mendoza; “Axolotol-Tláloc”, de Ricardo Laguna Ramírez; el alebrije “Pepito Pambolero”, del colectivo Cuervos Cartoneros Cetis 165, y “La Diosa Futbolera”, homenaje a las jugadoras de fútbol creado por Nancy Medina.

En paralelo, el gobierno municipal colocó 25 esculturas de fibra de vidrio que representan a Ehécatl con un balón que evoca el juego de pelota mesoamericano. Artistas, colectivos, jóvenes y niños intervinieron cada pieza y añadieron detalles propios.

Las autoridades buscan vincular la identidad local con el evento futbolístico internacional que se celebrará en once sedes de México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

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Las obras permanecerán visibles en el corredor del Albarradón y la explanada municipal durante toda la justa deportiva.

vr/cr

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