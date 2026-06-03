Ecatepec, Méx.-. Escultores locales realizaron nueve piezas monumentales de cartonería que son exhibidas a lo largo del Albarradón para animar las festividades del Mundial de Fútbol.

Una de ellas es la escultura de ajolote de nueve metros de altura, llamada “Eca-Ajolota”, que se erige como el atractivo central, pues es considerada por su autor como la más grande de Latinoamérica.

Estas obras, junto a 25 piezas de fibra de vidrio en la explanada municipal, forman la exposición “Ecatepec Pal Mundo” y conectan elementos de la cultura mesoamericana con la Copa del Mundo de Fútbol.

La escultura “Eca-Ajolota” se erige como el atractivo central. Foto: Especial

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La “Eca-Ajolota” se construyó con la técnica cartoplas, un proceso que integra cartonería tradicional con intervención de artistas plásticos. El resultado ofrece resistencia al agua, ausencia de corrosión y un acabado en pintura rosa fotocatalítica.

El colectivo Medusa, integrado por ocho personas y coordinado por el artista oaxaqueño Edu-Arte Mendoza, completó la obra en mes y medio.

La figura porta pectorales, cueitl (falda), brazaletes y un balón decorado con bordados otomíes que incluyen colibríes y referencias a Huitzilopochtli.

La “Eca-Ajolota” se construyó con la técnica cartoplas, un proceso que integra cartonería tradicional con intervención de artistas plásticos. Foto: Especial

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Mendoza destacó que se trata de la pieza monumental de este tipo más grande en América Latina y expresó su interés por que los habitantes de Ecatepec se acerquen a figuras como Ehécatl y a la profundidad de la tradición cultural mexicana.

“Es el tercer mundial que recibe el país y constituye una oportunidad para difundir nuestra cultura”, dijo.

Otras esculturas del conjunto incluyen “Chac-Gool”, de siete metros, que representa a un Chac Mool prehispánico ejecutando una chilena, obra del escultor Eduardo Robles.

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Completan la muestra “Juego de pelota”, un jugador en posición del ulama prehispánico; “Guerrero del Juego”, un dios con dos pelotas —una de fútbol y otra en forma de corazón— de Amaranta Álvarez; el “Atlante de Tula” con balón, del Colectivo Los Amorosos; “Ehécatl y la Pasión por el Fútbol”, un futbolista con atuendo prehispánico en chilena, de Alberto de la Cruz Mendoza; “Axolotol-Tláloc”, de Ricardo Laguna Ramírez; el alebrije “Pepito Pambolero”, del colectivo Cuervos Cartoneros Cetis 165, y “La Diosa Futbolera”, homenaje a las jugadoras de fútbol creado por Nancy Medina.

En paralelo, el gobierno municipal colocó 25 esculturas de fibra de vidrio que representan a Ehécatl con un balón que evoca el juego de pelota mesoamericano. Artistas, colectivos, jóvenes y niños intervinieron cada pieza y añadieron detalles propios.

Las autoridades buscan vincular la identidad local con el evento futbolístico internacional que se celebrará en once sedes de México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

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Las obras permanecerán visibles en el corredor del Albarradón y la explanada municipal durante toda la justa deportiva.

vr/cr