La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles 3 de junio en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén vientos fuertes de entre 50 y 59 kilómetros por hora, entre las 14:35 de la tarde y las 20:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que puedan caerse; no subir a andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.

Asimismo, advirtió de peligros asociados a estas condiciones meteorológicas, como la caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; y daños a mobiliario urbano.

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