[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles 3 de junio en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
En esas alcaldías se prevén vientos fuertes de entre 50 y 59 kilómetros por hora, entre las 14:35 de la tarde y las 20:00 horas.
Lee también Úrsula Martínez, abogada, advierte reto presupuestal para Ley de Cuidados; “el mayor riesgo es que no se implemente”, dice
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que puedan caerse; no subir a andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.
Asimismo, advirtió de peligros asociados a estas condiciones meteorológicas, como la caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; y daños a mobiliario urbano.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Cultura
Bibliotecarios descontentos por falta de perfil de la nueva directora de la Red Nacional de Bibliotecas
Nación
Cae en CDMX Antonio Molina, exjefe de prisiones de Calderón y Peña Nieto; es acusado de peculado y crimen organizado
Estados
Hermosillo busca atraer inversiones de origen libanés; fortalecen intercambio comercial y turístico
Espectáculos
Daniel Elbittar y la opinión que tiene de Fernando Carrillo, su compatriota: "una persona muy detestada por el país entero"
Sección
¡Estalla la violencia en Conalep de Huixquilucan! Policías golpean y detienen a estudiantes en plena protesta
Sección
¿Cuándo se celebra el Día del Padre en México en 2026?
Sección
7 Costumbres de las mujeres sudafricanas que te sorprenderán cuando vengan a la Copa del Mundo
Sección
Las mejores escuelas de futbol para niños en CDMX: Costos, horarios y en qué alcaldías están