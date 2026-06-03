Metrópoli | 03-06-26 | 15:22 | Actualizada | 03-06-26 | 15:22 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, , Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén vientos fuertes de entre 50 y 59 kilómetros por hora, entre las 14:35 de la tarde y las 20:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que puedan caerse; no subir a andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.

Asimismo, advirtió de peligros asociados a estas condiciones meteorológicas, como la caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; y daños a mobiliario urbano.

vr/cr

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