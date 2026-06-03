Metrópoli | 03-06-26 | 16:31 | Actualizada | 03-06-26 | 16:31 |

La tarde de este miércoles, el SSN) registró un movimiento telúrico en la , alrededor de las 15:38 horas.

El microsismo tuvo una y una profundidad de 3 kilómetros.

El alcalde de la demarcación, Javier López Casarín, compartió a través de su cuenta de X que hasta el momento no hay "reportes de gravedad" y recordó a los vecinos que, en esa zona de la ciudad, son recurrentes este tipo de movimientos.

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Por su parte y mediante la cuenta oficial de X de la alcaldía, se informó que su personal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana ya activó los protocolos pertinentes para atender y monitorear cualquier reporte.

En redes sociales, algunos usuarios han mencionado sí haber sentido el temblor de baja intensidad.

vr/cr

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