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La tarde de este miércoles, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un movimiento telúrico en la alcaldía Álvaro Obregón, alrededor de las 15:38 horas.
El microsismo tuvo una magnitud de 2.0 y una profundidad de 3 kilómetros.
El alcalde de la demarcación, Javier López Casarín, compartió a través de su cuenta de X que hasta el momento no hay "reportes de gravedad" y recordó a los vecinos que, en esa zona de la ciudad, son recurrentes este tipo de movimientos.
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Por su parte y mediante la cuenta oficial de X de la alcaldía, se informó que su personal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana ya activó los protocolos pertinentes para atender y monitorear cualquier reporte.
En redes sociales, algunos usuarios han mencionado sí haber sentido el temblor de baja intensidad.
vr/cr
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