La tarde de este miércoles, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un movimiento telúrico en la alcaldía Álvaro Obregón, alrededor de las 15:38 horas.

El microsismo tuvo una magnitud de 2.0 y una profundidad de 3 kilómetros.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 03/06/26 15:38:51 Lat 19.37 Lon -99.24 Pf 3 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 3, 2026

El alcalde de la demarcación, Javier López Casarín, compartió a través de su cuenta de X que hasta el momento no hay "reportes de gravedad" y recordó a los vecinos que, en esa zona de la ciudad, son recurrentes este tipo de movimientos.

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Por su parte y mediante la cuenta oficial de X de la alcaldía, se informó que su personal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana ya activó los protocolos pertinentes para atender y monitorear cualquier reporte.

Vecinas y vecinos, recuerden que Álvaro Obregón es una zona recurrente de microsismos de baja magnitud (generalmente entre 1.0 y 3.0), caracterizados por ser superficiales, rápidos y sin ameritar alerta sísmica.



Al momento sin reportes de gravedad. https://t.co/9gAzHKi63d — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) June 3, 2026

En redes sociales, algunos usuarios han mencionado sí haber sentido el temblor de baja intensidad.

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