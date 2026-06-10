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Debido a una manifestación que se dirige al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el cierre de estaciones de la Línea 5, que conecta que con el arribo de las terminales.
A un día de que inicie el Mundial 2026, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que –de manera temporal– permanecerán cerradas en la Línea 5 las estaciones:
- Oceanía
- Hangares
- Terminal Aérea
- Boulevard Puerto Aéreo de la L1
Rubalcava confirmó que los trenes continúan circulando en el resto de la línea, y agregó que “agradecemos tu comprensión y te recomendamos tomar previsiones en tus traslados. Mantente atento a la información que se difunda a través de nuestras cuentas”.
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AICM llama a arribar a CDMX con anticipación
En el marco de las manifestaciones, el AICM hizo un llamado a los pasajeros a arribar con “suficiente anticipación” al aeropuerto, para disminuir las afectaciones que tengan en sus traslados.
“Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales”, señaló.
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Además pidió la comprensión de la ciudadanía, ya que como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario.
LL
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