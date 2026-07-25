Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Fuerzas militares y de seguridad, con apoyo de caninos, aseguraron 58 paquetes de droga en una empresa de paquetería en Tuxtla Gutiérrez; en un segundo operativo en el municipio de Jiquipilas fueron interceptados 92 paquetes con marihuana y aprehendieron a tres personas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó que, como parte de los trabajos de la fuerza interinstitucional conjunta, binomios caninos detectaron en una empresa de paquetería, ubicada en la colonia Plan de Ayala de esta ciudad, 58 paquetes, los cuales ya contaban con número de guía para ser enviados a otros estados, pero no dio a conocer el peso aproximado de la droga que contenían.

Los paquetes quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones procedentes y la determinación del tipo y peso de las sustancias.

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En una segunda acción militar-policíaca realizada en Jiquipilas, en la carretera Tuxtla Gutiérrez–Arriaga, agentes policíacos detuvieron en flagrancia a tres personas que viajaban en un vehículo de carga y un automóvil particular.

Durante la inspección se localizaron 92 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 691 kilos con 200 gramos, además de tres teléfonos celulares y dos vehículos.

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Los tres detenidos fueron identificados como César “N”, Gamaliel “N” y Edmundo “N”, que quedaron a disposición del Ministerio Público. | Foto: Especial.

Los casi 700 kilogramos de mariguana eran transportados en un camión Ford F350, del Servicio Público Federal, custodiado por un automóvil Audi A6.

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“De acuerdo con las primeras indagatorias, la carga tenía como origen la Ciudad de México y presuntamente sería trasladada hacia Ciudad Hidalgo, Chiapas (en la frontera con Guatemala)”, la Secretaría no abunda en más detalles sobre el proceso de envío.

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En el despliegue fueron detenidos César “N”, Gamaliel “N” y Edmundo “N”, quienes viajaban en los dos vehículos inspeccionados.

Participaron en los operativos agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Así como también la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

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JACL/cr