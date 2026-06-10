Rocío vende quesadillas y tacos en el patio de su casa, la cual está ubicada a dos cuadras del Estadio Ciudad de México. Ella sabe que para la inauguración del Mundial de Futbol, así como en los días que se juegue un partido, la acera debe quedar libre para los peatones.

Ante este evento y otros que se realizan en el recinto, la Dirección de Gobierno de la alcaldía Coyoacán y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realiza recorridos por las colonias aledañas para invitar a vecinos y locatarios a dejar libres las aceras, así como para verificar que no se venda alcohol sin el permiso correspondiente.

“Puedo colgar una lona que diga dos gorditas por cien pesos, por un decir, siempre y cuando sea del lado de mi casa”, explicó Rocío a EL UNIVERSAL. Entre las restricciones que le pusieron las autoridades locales está que no puede colocar ningún artículo en la banqueta, por lo que sus comensales tendrán que consumir sus alimentos en el patio de su casa.

La Dirección de Gobierno de la alcaldía Coyoacán y el INVEA realizan recorridos por las colonias aledañas. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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“Pobre de mi vecino de la tienda (de abarrotes), no sé donde va a poner sus garrafones y las cajas que tiene afuera”, expresó la colonia de Pedregal de Santa Úrsula.

En la esquina de San Alejandro y San Macario hay una pequeña fonda, el local está ocupado casi por completo por la cocina y sus empleados. Ante este panorama, una de las trabajadoras refirió que los días que esté activo el estadio sólo podrán vender comida para llevar, ya que no pondrán sus mesas afuera del negocio.

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“Eso sí, no podemos vender alcohol, está estrictamente prohibido, pero de todas maneras no está en la carta”, agregó.

La FIFA ha sido enfática en que se tienen que respetar los derechos de autor. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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Antes no había tantas restricciones

María del Pilar es una mujer de la tercera edad que ha vivido en Santa Úrsula desde los cinco años. Recuerda cuando se llevaron a cabo los mundiales en 1970 y 1986, “en aquel entonces no había tantas restricciones y movimientos como ahora”.

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En esta ocasión se instalará un filtro en la última milla al Estadio Azteca, sobre todo para verificar quiénes tienen boleto y quienes no. Por lo tanto, la alcaldía Coyoacán entregó tarjetones vehiculares a los vecinos de la zona para movilizarse. Al corte de esta edición, dicha administración dijo a este impreso haber censado a 21 mil 213 automóviles en ocho colonias.

De acuerdo con la demarcación, los controles vehiculares sólo se realizarán durante los cinco partidos que se realicen en el estadio. Sin embargo, el operativo, que será coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comenzará ocho horas antes del evento y terminará dos horas después.

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Ante ese panorama, María del Pilar comentó que se reduce tanto su movilidad como la de sus familiares.”Por eso le tramité su tarjetón a mi hijo, hace como un mes no lo dejaron pasar y eso que traía su INE”.

Respecto al bazar de ropa que pone en su patio y parte de la banqueta, dijo que no le preocupa, ya que sólo lo instala los martes, pero su principal interés está en la movilidad.

No a las marcas

Muy cerca de la puerta tres del estadio hay una pequeña tienda de banderas, gorras y artículos deportivos. La mujer que atiende el pequeño stand indicó que la única restricción que tiene para su venta es no comercializar ninguna marca relativa al evento deportivo. “No podemos poner logos oficiales o referencias directas sobre el Mundial”.

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En ese sentido, la FIFA ha sido enfática en que se tienen que respetar tanto los derechos de autor en los artículos como en las transmisiones de los partidos. Por lo tanto, los comercios alrededor de la sede mundialista no serán la excepción.

vr/cr