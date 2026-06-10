Metrópoli | 10-06-26 | 18:05 | Actualizada | 10-06-26 | 18:05 |

El reportó que un magnitud 4.4 a 12 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 17:36:36 de este miércoles 10 de junio.

Por su parte, el informó a través de su cuenta de X que se percibió un leve sismo en la capital del país.

Detalló que debido a su baja intensidad, el movimiento telúrico , pero se activaron los protocolos de seguridad, al tiempo que compartió el posteo de la cuenta de Alerta Sísmica SASMEX que señala:

Sismo detectado el 10-jun-26 a las 17:36:41 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de Guerrero a 10 km al oeste de San Marcos, Guerrero.

En breve más información...

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]