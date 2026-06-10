El Servicio Sismológico Nacional reportó que un sismo magnitud 4.4 a 12 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 17:36:36 de este miércoles 10 de junio.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 10/06/26 17:36:36 Lat 16.75 Lon -99.50 Pf 10 km pic.twitter.com/7gbfo3YWtC — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 10, 2026

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de X que se percibió un leve sismo en la capital del país.

Detalló que debido a su baja intensidad, el movimiento telúrico no ameritó la activación de la alerta sísmica, pero se activaron los protocolos de seguridad, al tiempo que compartió el posteo de la cuenta de Alerta Sísmica SASMEX que señala:

Sismo detectado el 10-jun-26 a las 17:36:41 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de Guerrero a 10 km al oeste de San Marcos, Guerrero.

Se percibió Sismo en la ciudad, sin ameritar #AlertaSísmica.

Se activan todos los protocolos de seguridad. https://t.co/NAbvgt6PKo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 10, 2026

En breve más información...

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