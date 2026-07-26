La Liga MX regaló este fin de semana una jornada llena de emociones y partidos vibrantes. El último encuentro del sábado tuvo como protagonistas a Tigres y Atlético de San Luis, equipos que protagonizaron un intenso empate (2-2) en un duelo repleto de llegadas, intensidad y emociones hasta el silbatazo final.

El compromiso fue transmitido por TV Azteca y contó con la narración de Antonio Rosique, quien llevó las acciones del partido a millones de aficionados en todo el país. Sin embargo, más allá de lo ocurrido en la cancha, el reconocido conductor terminó llamando la atención por un inesperado incidente durante la transmisión.

El también conductor de programas como Exatlón México vivió un momento incómodo al cometer un error al aire mientras presentaba el resumen de la victoria de Cruz Azul sobre Toluca en el Campeón de Campeones.

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Al intentar mencionar a Alexis Vega, Rosique confundió el nombre del futbolista y pronunció una palabra inapropiada en plena emisión.

Aunque el comentarista corrigió de inmediato el lapsus, el momento no pasó desapercibido para sus compañeros de transmisión ni para los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente viralizaron el video y reaccionaron con bromas y comentarios sobre la peculiar equivocación.