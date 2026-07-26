La madrugada de este domingo se reportó el feminicidio de una mujer en la colonia Benito Juárez, de Torreón. La fiscalía de Coahuila informó que se detuvo a Julio “N”, presunto responsable.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana cuando Julio, expareja de Nora de 28 años, arribó al domicilio y al interior le quitó la vida con un arma blanca.

Fueron vecinos del sector los que entraron al domicilio al haber escuchado gritos. Al ingresar hallaron inconsciente a Nora y con huellas de un ataque violento. Los mismos vecinos solicitaron el apoyo al sistema de emergencias 911. El lugar quedó cercado por autoridades policiacas.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía estatal, mediante una rápida respuesta junto a la policía Estatal y un despliegue operativo, detuvieron a Julio “N”.

El presunto feminicida se encuentra puesto a disposición de la fiscalía, donde se le iniciará su proceso legal.

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El cuerpo de la joven de 28 años fue llevado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley

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