La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este domingo la marcha del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba partirá a las 10:30 horas del Hemiciclo a Juárez rumbo a la antigua Embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma.

Sin embargo, desde las 9:00 horas, integrantes de la Comunidad LGBT+ Cuautepec realizarán la sexta Marcha LGBT+ Cuautepec 2026, que partirá del Monumento a Morelos, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con destino al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Se espera la asistencia de unas 300 personas.

A las 11:00 horas, Amigos por el Refugio Franciscano se reunirán en el Monumento a la Revolución para marchar al Zócalo capitalino. Su exigencia es una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de julio donde hombres encapuchados entraron al refugio a causar destrozos.

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Por la tarde, a las 16:00 horas, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa encabezarán la “142 Acción Global por Ayotzinapa y México” desde el Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez para exigir avances en las investigaciones y castigo a los responsables.

En cuanto a las concentraciones, la mayoría se desarrollarán en la alcaldía Cuauhtémoc. Entre ellas está la organizada por el colectivo Vente Venezuela México a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, con el objetivo de solidarizarse con dicho país por el terremoto que sufrieron.

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A esa misma hora, Mercy for Animals se reunirá en Paseo de la Reforma Número 115 -121 para invitar a las personas a grabar un video sobre el maltrato animal.

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A las 11:00 horas, se realizará una protesta de la colectiva “Hilos” contra la violencia de género tanto en la Glorieta del Ahuehuete, sobre avenida Reforma, así como en el Parque Centenario, en la alcaldía Coyoacán.

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A las 12:00 horas, la Plataforma 4:20 se reunirá en el Monumento a la Madre, mientras que la colectiva “La Comuna 4:20” efectuará el evento “La Bocina del Dub Vol. 2” en el Centro Histórico. También la colectiva “Hijas de la Cannabis” desarrollará actividades durante el día en Plaza Tlaxcoaque.

Al medio día, también se reunirá la Coordinadora Primero de Diciembre en el Hemiciclo a Juárez para exigir el fin del bloqueo a Cuba, mientras que a las 13:00 horas la comunidad Ciclista de la Ciudad de México se dará cita en el Ángel de la Independencia para un homenaje un deportista tras conseguir el lugar histórico en el Tour de Francia 2026.

A las 15:00 horas, habrá una reunión de devotos de la Santa Muerte en el Ángel de la Independencia; mientras que el Movimiento de Regeneración Sindical estará todo el día en el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado.

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