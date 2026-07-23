Hace 25 años Humberto Busto irrumpió en el cine nacional con "Amores perros", cinta que se convirtió en fenómeno de inicios de siglo, en la cual interpretó al amigo del protagonista y que moría en el choque con el que arrancaba la película.

Hoy, el actor que es uno de los rostros más recurrentes de las series nacionales como "El secreto del río" y "Nadie nos va a extrañar", vela armas para presentar en el Festival Internacional de Cine de Venecia, a realizarse en septiembre, el filme "Tijuana, todavía", el cual produce y estelariza.

Y buscará alzarse con el Queer Lion Award, premio que reconoce a temáticas LGBT, el cual fue ganado el año pasado por la producción nacional "En el camino" de David Pablos y aún está en cartelera.

"Tijuana, todavía" sigue a un hombre (Busto), quien a punto de cumplir 50 años pasa su vida entre un coro gay y un autolavado. Un día es obligado a salir de donde vive y es cuando entra a una app de encuentros sexuales entre hombres, a través de la cual conoce a un ruso queer (Petr Filimonov) que vive en un albergue.

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"Conocí al director hace más de dos años, en el festival de Guanajuato y vi que teníamos muchas cosas en común. Hay preocupación por como los derechos, con las olas conservadoras, se han ido; otra es cómo pareciera que después de los 35 años dejas de tener valor, empieza a haber discriminación porque hay una preponderancia al culto de la juventud y que es algo que se manifiesta en muchas películas LGBT. Entonces comenzamos a mezclar las cosas para la película", comenta Busto a EL UNIVERSAL

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La cinta fue desarrollada y producida en el seno de la Biennale College Cinema, un laboratorio internacional de formación avanzada creado por el propio certamen en 2012 y que apoya a cineastas de todo el mundo para la producción de largometrajes de bajo presupuesto.

Durante la Mostra tendrá una serie de funciones y por su origen no puede optar al máximo premio, pero si al Queer Lion.

"Es una película hermosa. Al final de cuentas es el resultado de varios años desarrollando a partir de una empresa que monté (Fosfo Producciones) que tengo con Guz Guevara y que es para regresar el control de la narrativa a personas de la diversidad, ampliar el espectro de temas y aportar ese grano de arena", subraya Busto.

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Luego de Venecia "Tijuana, todavía" buscará seguir su camino festivalero, teniendo ya compañía distribuidora (Colmena), con la cual se aplicará en su momento a la búsqueda de fondos públicos.

En el elenco también se encuentran Miry Rodríguez, Dilan Rvera, Elliot Roy Rensky y Jorge Domínguez Cerdá.

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