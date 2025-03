El actor Humberto Busto y el músico y activista Guz Guevara están filmando un documental con el tema de capacitismo, sistema social que impone cómo debe verse y funcionar un cuerpo para ser visto como algo normal, excluyendo o minimizando a quien no cumple con esas condiciones.

Bajo el título Fosfo, dicha producción lleva como protagonista al mismo Guevara, quien se moviliza con silla de ruedas y a quien recién se le vio en la segunda temporada de “Ojitos de huevo”, siendo el brazo derecho del malévolo personaje interpretado por Ana de la Reguera.

“Parte de la premisa de qué es lo que pasa cuando alguien tiene discapacidad y es parte de la comunidad LGBT, es decir, cómo se generan opresiones a una persona con discapacidad cuando se agregan otras capas que pueden ser la raza, la etnia, la identidad”, comenta Busto.

“Y qué pasa cuando una persona como esa, en lugar de asumir que la realidad es así, decide proponer cambiarla y crea un movimiento que propone un nuevo orden social que respete la diversidad de todos los cuerpos”, añade el actor de Amores perros y El Chapo.

Fosfo comenzó sus grabaciones hace poco más de un año, con Guevara codirigiendo la historia que se ha definido también como un documental musical.

“Es poder entender un concepto nuevo que casi nadie conoce, es el capacitismo, que es como el machismo para las mujeres. Todos los constructos que existen social y culturalmente se han ejercido sobre ellos (las personas con discapacidad) y van desde pensar que son angelitos bajados del cielo, que no tienen sexualidad o que son motivo de inspiración. Estos activistas vienen a proponer que las cosas no son así, que ellos son el ejemplo más claro de eso”, apunta Busto.

Detalla que otros ejemplos de capacitismo se dan cuando, por ejemplo, un heterosexual, que podría pensarse está en cierta homogeneidad, no tiene cierta raza o color de piel, o en el caso de una mujer, pensar que si ya no tiene cierta edad, eso ya no la hace “deseable”.

“Es decir, todo viene de un orden jerárquico que ha establecido qué cuerpos son funcionales y cuáles no. De ahí viene la discapacidad de cuáles cuerpos son capaces y cuáles no y qué cuerpos son bellos y cuáles no. Con el documental queremos poner eso sobre la mesa, que lo entendamos, ver cómo permea a toda la sociedad y ver cómo darle la vuelta para poder establecer nuevos deseos y vinculaciones”, precisa.

Los recursos han fluido paulatinamente para seguir con el rodaje. Busto se ha enfocado los últimos años en estar cerca de comunidades vulnerables: produjo una obra de discapacidad y empezó a dar clases a jóvenes con alguna de ellas, además de que ha trabajado con juventudes trans.

“Primero Fosfo iba a ser un documental sobre Guz, pero justo decidimos hacer mejor un proyecto equivalente, desde su perspectiva, filmado técnicamente desde ella”, detalla.

En paralelo Humberto sigue con su carrera actoral, esperando el estreno de las series Yellow y El juicio, esta última al lado de Eugenio Derbez y Pedro Alonso.