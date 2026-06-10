Metrópoli | 10-06-26 | 16:25 | Actualizada | 10-06-26 | 16:25 |

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), , informó la reapertura de la de la Línea 2 del Metro, que permanecía cerrada por las obras de rehabilitación para el Mundial 2026.

Al momento, el servicio de trenes se ofrece en toda la de Tasqueña a Cuatro Caminos, mismo que durará todo el servicio (hasta las 00:00 horas).

Lee también

¿Qué estaciones permanecen cerradas en la Línea 2?

  • Chabacano
  • Zócalo/Tenochtitlan
  • Portales

Las estaciones antes mencionadas permanecen sin servicio para ascenso y descenso de usuarios. El Metro invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer el servicio de la Línea 2.

vr/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]