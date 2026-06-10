[Publicidad]
El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, informó la reapertura de la estación Nativitas de la Línea 2 del Metro, que permanecía cerrada por las obras de rehabilitación para el Mundial 2026.
Al momento, el servicio de trenes se ofrece en toda la Línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos, mismo que durará todo el servicio (hasta las 00:00 horas).
Lee también CDMX podría convertirse en el "hazme reír" del mundo si no hay Fan Fest en el Zócalo, señala PAN capitalino; "es una vergüenza", dice Döring
¿Qué estaciones permanecen cerradas en la Línea 2?
- Chabacano
- Zócalo/Tenochtitlan
- Portales
Las estaciones antes mencionadas permanecen sin servicio para ascenso y descenso de usuarios. El Metro invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer el servicio de la Línea 2.
Normalistas de Ayotzinapa bloquean la autopista México-Cuernavaca; se negaron a revisión de los autobuses en los que viajaban
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Sección
El otro Mundial 2026: La lista de canciones para bailar con extranjeros al ritmo de los "pasos prohibidos"
Sección
Jocelin Jiménez salió de casa y ya no regresó: murió tras un accidente en Coapa
Sección
Alcoholismo infantil va en aumento: Menores y mujeres buscan refugio en AA
Sección
Donald Trump amenaza a cárteles mexicanos y pone en duda el futuro del T-MEC