El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, informó la reapertura de la estación Nativitas de la Línea 2 del Metro, que permanecía cerrada por las obras de rehabilitación para el Mundial 2026.

Al momento, el servicio de trenes se ofrece en toda la Línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos, mismo que durará todo el servicio (hasta las 00:00 horas).

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En este momento se reapertura la estación Nativitas de la Línea 2 del @MetroCDMX. El servicio de trenes se ofrece en toda la línea, de Tasqueña a Cuatro Caminos, durante toda la jornada.

Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan y Portales permanecen sin servicio para ascenso… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 10, 2026

¿Qué estaciones permanecen cerradas en la Línea 2?

Chabacano

Zócalo/Tenochtitlan

Portales

Las estaciones antes mencionadas permanecen sin servicio para ascenso y descenso de usuarios. El Metro invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer el servicio de la Línea 2.

vr/cr