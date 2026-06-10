Durante la conferencia de prensa de las y los alcaldes de Morena, PVEM y PT rumbo al Mundial, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, llamó a comenzar a vivir el Mundial como una oportunidad para fortalecer la convivencia, impulsar el desarrollo económico y mostrar al mundo el rostro de una ciudad abierta, preparada y orgullosa de recibir visitantes de todos los continentes.

Precisó que más allá de la inversión y la infraestructura asociadas a este evento internacional, la Ciudad de México ha decidido darle un enfoque profundamente social, donde el principal protagonista será la ciudadanía.

“Tenemos que cambiar la actitud y empezar a vivir el Mundial. Es una celebración de cómo estamos abriendo nuevamente los brazos al mundo entero. Por supuesto que es válido hablar de inversión e infraestructura, pero en la Ciudad de México estamos construyendo un Mundial con un enfoque social, donde el componente esencial es la gente”, expresó.

Alcaldes morenistas respaldan a Claudia Sheinbaum y Clara Brugada rumbo al Mundial. Foto: Especial

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López Casarín destacó que la coordinación permanente entre alcaldías, Gobierno de la Ciudad de México y Gobierno de México ha permitido avanzar en la preparación de todos los aspectos relacionados con el evento, desde la movilidad y la seguridad hasta la atención turística y la recuperación de espacios públicos.

En este sentido, reconoció el liderazgo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la movilidad se ha convertido en una de las prioridades estratégicas para garantizar una experiencia positiva tanto para visitantes como para habitantes de la capital.

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Asimismo, destacó que el trabajo coordinado también ha permitido fortalecer la estrategia turística de la ciudad, entendiendo que el Mundial representa una oportunidad para generar derrama económica y posicionar a la capital como uno de los principales destinos del continente.

Los alcaldes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para que la Ciudad de México sea la mejor sede del Mundial. Foto: Especial

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“El turismo no se limita a los visitantes internacionales. También hablamos del turismo nacional y del turismo que hacemos entre nosotros mismos. La derrama económica que genera este tipo de eventos beneficia a hoteles, restaurantes, comercios y servicios, pero también fortalece el orgullo de quienes vivimos aquí”, señaló.

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El alcalde afirmó que la Ciudad de México se encuentra preparada para recibir a millones de visitantes gracias a la coordinación institucional que se mantiene diariamente entre los distintos niveles de gobierno.

“Estamos más que preparados en materia de seguridad, recepción, calidez humana, economía, espacios deportivos y en toda la infraestructura vinculada al Mundial. Este ejercicio de coordinación no ocurre de manera extraordinaria; sucede todos los días gracias al trabajo conjunto que existe con la Jefa de Gobierno y con la Presidenta”, indicó.

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Como parte de la estrategia que impulsa Álvaro Obregón rumbo al Mundial, López Casarín presentó también Pasaporte ÁO, una plataforma digital diseñada para conectar a visitantes y habitantes con promociones, servicios, experiencias y sitios de interés dentro de la demarcación.

Disponible en www.pasaporteao.com, la herramienta permitirá acceder en tiempo real a descuentos, beneficios y recomendaciones en restaurantes, hoteles, centros comerciales, bibliotecas, museos y distintos establecimientos ubicados en Álvaro Obregón.

Además, la plataforma permitirá que negocios locales registren sus servicios y promociones, ampliando su alcance y conectando directamente con potenciales clientes durante uno de los eventos más importantes que ha recibido el país en las últimas décadas.

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Finalmente, el alcalde reiteró que el verdadero legado del Mundial no se medirá únicamente por la infraestructura o los eventos deportivos, sino por la capacidad de construir comunidad y proyectar la mejor versión de México ante el mundo.

vr