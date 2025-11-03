La probabilidad de sufrir un accidente en avión es de 1 entre 13.7 millones, así lo afirma un artículo de la revista 'Gestión del Transporte Aéreo', publicado en 2024.

Hay personas que tienen pánico de tomar un vuelo, pero este medio de transporte es el más seguro del mundo.

Aún así, hay quienes se debaten al momento de seleccionar su asiento porque se preguntan, ¿cuál es el más seguro?. Hoy resolvemos tu duda.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informa y mantiene su postura de que no existe un asiento más seguro que otro Foto: Pixabay

En un avión, ¿hay asientos más seguros que otros?

La Administración Federal de Aviación (FAA) señala que no existe un asiento más seguro que otro o alguno que garantice mayor seguridad en caso de emergencia, pues todas las partes de un avión han sido fabricadas para salvaguardar a los pasajeros.

Sin embargo, hay estudios que arrojan datos más puntuales. De acuerdo con uno publicado por 'Time', basado en estadísticas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NSTB, por sus siglas en inglés), la parte trasera es la más segura.

En este estudio se revisó la base de datos de accidentes aéreos CSRTG de la FAA de Estados Unidos, con los registros de los últimos 35 años. El análisis concluyó que los pasajeros de dicha zona tienen un 69% de probabilidades de sobrevivir durante un accidente.

Las personas de los asientos centrales tienen una probabilidad del 56% y los de enfrente un 49%.

En muchos accidentes, especialmente aterrizajes de emergencia o choques, la parte delantera del avión es la que recibe el primer impacto, así que puede ser la de mayor riesgo.

Estos datos no deben ser motivo de paranoia. En realidad, tanto en la parte delantera, como en la central y en la trasera hay salidas de emergencia, lo que facilita la evacuación de todos los pasajeros ante siniestros aéreos.

Además, la estructura del avión (especialmente el fuselaje y alas) está diseñada para absorber los impactos, las turbulencias y los cambios de presión. De acuerdo con la compañía NSL Aerospace, materiales como el aluminio, titanio y la fibra de carbono son los que aumentan la resistencia de las aeronaves.

La probabilidad de sufrir un accidente en un avión es de 1 entre 13,7 millones. Foto: Pexels

¿Cómo aumentar la seguridad al viajar en avión?

Los aviones comerciales están diseñados con estándares de seguridad estrictos para preservar la vida de los pasajeros y soportar situaciones de emergencia.

Este tipo de aeronaves tienen que pasar por pruebas de resistencia estructural, simulaciones de choque, ensayos de evacuación cronometradas y las regulaciones de la FAA (EE.UU.), EASA (Europa) e ICAO (internacional).

Más que preocuparte por el asiento, te compartimos las siguientes medidas para sentirte seguro en tu viaje:

Ubica las salidas de emergencia: incluso puedes ser parte del equipo de apoyo para abrir las puertas del avión ante una emergencia, pero eso es bajo tu consentimiento.

Pon atención a la tripulación: observa la demostración de seguridad antes de despegar y lee la tarjeta de emergencia de tu asiento para saber cómo usar la mascarilla y el chaleco de seguridad.

Ropa adecuada: evita usar prendas que dificulten tu movilidad, como chamarras amplias o demasiadas capas de suéteres. También recuerda llevar calzado cómodo, no zapatillas o plataformas.

Consume de manera responsable: no ingieras alcohol durante tu vuelo porque disminuye tu tiempo de respuesta.

Coloca el equipaje donde va: poner las mochilas en el pasillo, además de que está prohibido, puede entorpecer el proceso de evacuación a ti u otros pasajeros.

Ubicar las salidas de emergencia, poner atención al personal y usar el cinturón garantizan un viaje más seguro. Foto: Unsplash

Recuerda que no existe un asiento más seguro que otro en un avión, todo se reduce a estadísticas porque un accidente no se puede controlar.

