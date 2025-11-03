Muy pronto, los fanáticos de El Extraño Mundo de Jack podrán disfrutar una experiencia única: esta película se proyectará en la Ciudad de México con la música original de Danny Elfman e interpretada por una orquesta en vivo.

¿Cuándo será?, ¿cuánto costarán los boletos? En Destinos te damos los detalles.

La Orquesta Sinfónica de Minería interpretará la música de Danny Elfman. Foto: Orquesta Sinfónica de Minería

Leer también Belinda abre un Airbnb lleno de 'Mentiras'

¿Cómo será la proyección con orquesta de El Extraño Mundo de Jack?

Esta cinta, dirigida por Tim Burton y estrenada en 2006, será proyectada en la pantalla del Auditorio Nacional, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería, a través de su proyecto, Minería Pops.

Aunque es un plan de fin de semana sencillo, pretende sumergir a los espectadores en el mundo Jack Skellington, el carismático Rey del Halloween, y de los personajes Oogie Boogie, Sally, el Dr. Finkelstein y más.

No es la primera vez que se realiza una experiencia así, pues la orquesta de Minería Pops ha interpretado en vivo la música de películas emblemáticas como Star Wars, Harry Potter, E.T. Superman y hasta shows con música de las bandas The Beatles o Queen.

La función es el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas.

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Nacional. Foto: Orquesta Sinfónica de Minería

¿Cuánto cuestan los boletos para El Extraño Mundo de Jack con orquesta en vivo?

Los boletos para la proyección especial de El Extraño Mundo de Jack van desde los $380 en el segundo piso D, hasta los $2,000 en la zona Preferente A.

El precio de las entradas depende de la zona. Entra al sitio del Auditorio Nacional para comprar tus boletos.

Solo se permitirá el acceso a la función a niños mayores de 6 años.

La película se proyectará en inglés con subtítulos en español.

Disfruta este clásico de la pantalla grande, y uno de los favoritos entre la categoría de películas animadas, acompañado por una de las mejores orquestas de México.

Disfruta "El Extraño Mundo de Jack" en un ambiente de música y mucho arte. Foto: Disney

Leer también Fin de semana cerca de CDMX: 5 lugares para una escapada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters