Belinda será anfitriona de su propio espacio en Airbnb al recibir en su camerino a ocho afortunados que disfrutarán de una noche exclusiva para convivir con ella, cantar y hasta maquillarse.

Esta experiencia para los fans de la Beli ocurrirá el 8 y 9 de noviembre.

Este encuentro es parte de una dinámica de Airbnb Originals, una vertical de la plataforma que diseña experiencias con celebridades en la que ya han participado famosos como Melisa Carpenter, Karol G, Megan Thee Stallion, Patrick Mahomes y el grupo de K-pop Seventeen.

¿Qué es el Airbnb de Belinda?

Foto: Airbnb

Airbnb y Belinda colaboraron para crear una experiencia inmersiva —y completamente gratuita— que mezcla teatro, música y cultura pop.

El sábado 8 de noviembre, ocho afortunados fans podrán ingresar al corazón de ‘Mentiras, All Stars’ en el Teatro Aldama, en la Ciudad de México.

No se trata de una simple visita guiada, sino de una experiencia personalizada donde Belinda abrirá su camerino, compartirá historias y enseñará los rincones donde se crea la magia del espectáculo.

Como broche de oro, los invitados disfrutarán del show del 9 de noviembre desde asientos VIP, donde Belinda compartirá escenario con la cantante, ícono de los 80, Amanda Miguel.

¿Qué incluye esta Experiencia Airbnb Originals con Belinda?

Foto: Airbnb

Esta será la experiencia ideal para revivir la gloria de la década de los ochenta, así que prepárate para desempolvar tus hombreras y calentar la voz, porque está hecha para fans de corazón, tanto de Beli como de el musical ‘Mentiras, All Stars’. Incluye…

Acceso al camerino de Belinda: esta es una oportunidad única para adentrarse en el espacio privado de la cantante y convivir con ella, además de poder probarte sus accesorios icónicos, tomarte fotografías…

Su camerino es un espacio completamente rosa, conceptual e inmersivo dentro del que los afortunados vivirán una asesoría de maquillaje guiada por el equipo de makeup artist de Belinda.

Karaoke privado: ¿te atreves a cantar “Ese hombre no se toca” con ‘Beli’? La propia cantante dará algunos tips vocales a sus invitados e incluso afirmó que “si hay química, ¡hasta dueto podrías hacer!”, en un espacio divertido, dentro del camerino.

Entrada VIP al show: la dinámica incluye entradas exclusivas al show “Mentiras, All Stars”, así que podrás terminar la noche cantando, bailando y —por qué no— llorando desde los mejores asientos del teatro.

¿Por qué Belinda abre las puertas de su mundo?

Foto: Airbnb

“La música y el arte han sido mi refugio, mi manera de sanar y de celebrar la vida”, comparte Belinda. “Abrir mi mundo a quienes siempre han creído en mí es un regalo que me llena el corazón. Esta experiencia con Airbnb es mi forma de decirles ‘gracias’. Quiero que vivan conmigo la magia de ‘Mentiras, All Stars’, que descubran los rincones donde nacen los sueños”.

Con esta colaboración, Belinda rompe la cuarta pared y convierte su camerino en un portal directo al “Mentiverso”, ese universo de brillo, humor y emoción que define al musical.

¿Cómo puedes ser parte del “Mentiverso” de Belinda?

1. El cupo es limitado a 8 personas, así que la rapidez será clave. Si eres uno de los afortunados ganadores, podrás vivir la experiencia del 'Mentiverso'' de Belinda el sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

2. Las reservas podrán solicitarse a partir de hoy, viernes 31 de octubre, a las 11:00 horas en airbnb.com/belinda. Ojo, Vas a necesitar una cuenta activa en Airbnb.

Foto: Airbnb

3. La experiencia es totalmente gratuita, aunque el transporte y hospedaje corren por cuenta de cada participante.

4. Está es la liga que te lleva directo al registro.

