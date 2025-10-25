Al caer la noche, hay un rincón del Bosque de Chapultepec que resplandece con cientos de miles de luces coloridas que ‘danzan’ al compás de la música.

Es la nueva experiencia inmersiva 'Light Cycles', un recorrido que muestra atmósferas mágicas gracias a la tecnología y a la noche.

En medio del bosque vivimos esta nueva experiencia que estará abierta al público por unos cuantos meses en la CDMX.

¿En qué parte de Chapultepec está la experiencia inmersiva 'Light Cycles'?

La experiencia inmersiva 'Light Cycles' se instaló en el Parque Rosario Castellanos, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, muy cerca del Lago Mayor.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Para llegar, se entra por el Jardín Escénico (a un costado del Auditorio Nacional) y se atraviesa la Calzada Flotante, que te dejará justo en la entrada del parque.

¿En qué consiste la experiencia inmersiva 'Light Cycles'?

La experiencia inmersiva 'Light Cycles' fue desarrollada por el estudio canadiense Moment Factory, especializado en la creación de entornos inmersivos combinando música, arquitectura, luces, video y efectos especiales.

Lee también: Así es la experiencia inmersiva Harry Potter: Visions of Magic

De acuerdo con Marie Belzil, directora creativa de Moment Factory, “para 'Light Cycles' nos imaginamos cómo sería si la naturaleza pudiera cantar, si tuviera voz, cómo se vería en luz, en música, el diálogo de los árboles”... y así surgió esta experiencia que ya se ha presentado en Australia, Nueva Zelanda, Italia, Reino Unido y Chile.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Se trata de una caminata por el bosque, el cual ha sido intervenido con 5 instalaciones monumentales, cada una con su propio significado (pensados para reflexionar), diseño multimedia y sonoro, este último a cargo de la banda canadiense The Barr Brothers, quienes hicieron una mezcla de sonidos de la naturaleza con instrumentales de blues, rock y funk.

¿Cómo es la experiencia inmersiva 'Light Cycles'?

'Light Cycles' comienza en el camino hacia el Parque Rosario Castellanos: la Calzada Flotante está iluminada con cientos de miles de foquitos que te dirigen a un gran arco indicando el inicio de la ‘aventura’.

Una vez en el parque, la caminata se hace por un sendero rústico –nada complicado– delimitado por cuerdas y foquitos, lleno de hojarasca y pedacitos de corteza de los árboles.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El primer spot es Forest Frequences y se compone de un camino serpenteante donde hay una ‘sinfonía’ de sticks LED que ‘vibran’, ‘danzan’ y se ‘colorean’ acorde al ritmo de la música. Las copas de los árboles también se iluminan con colores tenues y brillantes.

Continuamos el camino y encontramos la segunda instalación: Invisible, la recreación de un santuario de bambú, con largas varas sobre las que se proyectan distintos colores, formas y patrones (algunos parecen algas marinas en movimiento).

Foto: Omar Moreno. El Universal

Al llegar, el staff te pide que te detengas un momento a ver el espectáculo, hasta que unas luces en el sendero se encienden, la señal que nos permitió atravesar justo en medio del bosque de bambú.

Llegamos a Crystal Grove, mi parte favorita. De nuevo, el camino se curvea, sube y baja por una ligera pendiente repleta de miles de foquitos parecidos a hongos, casi a nivel del pasto.

Todos se encienden y apagan, y cambian de color dependiendo de la música. A veces, hasta se ‘mueven’ como si fueran olas.

Es un bosque mágico que recrea el micelio (la red subterránea de los hongos), acompañado de efectos de humo para darle un toque ‘místico’.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Tras este momento de paz, reflexión y asombro, encontramos la penúltima instalación: Into the Sunset, un largo pasillo flanqueado por árboles iluminados y torres de luces estroboscópicas que ‘desprenden’ largos filamentos de luz, de colores rojo y naranja. Las hay por todos lados y simulan los rayos del sol y su movimiento entre las nubes.

Al fondo, se alcanza a ver una especie de esfera solar, aunque se trata de un efecto óptico, pues al estar frente a ella nos dimos cuenta que en realidad es un difusor de luz gigante (plano) que cambia de tonalidades y que sirve como un photo opportunity muy bonito.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Finalmente, el sendero nos condujo a The Hearth, una estructura de bambú que ‘protege’ algunos arcos de madera (que adquieren un intenso tono rojizo) de los que penden largas cuerdas.

Le dimos toda la vuelta, tomamos asiento en unos troncos para maravillarnos con sus colores, ‘palpitaciones’ (como un corazón), música y la aparición de 10 potentes luces de reflectores que alumbran el cielo y se cruzan perfectamente justo arriba de la instalación.

¿Hasta cuándo estará la experiencia inmersiva Light Cycles en Chapultepec?

La experiencia inmersiva Light Cycles abrió sus puertas en Chapultepec el viernes 24 de agosto y operará de jueves a domingo desde las 7:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Toma en cuenta que el recorrido completo toma entre 40 y 60 minutos, dependiendo del ritmo que decidas llevar.

Lee también: Visita el bosque de bambú en un pueblo mágico de Puebla

Estará disponible hasta el último fin de semana de diciembre.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva Light Cycles en Chapultepec?

El costo de entrada depende de la disponibilidad y el día que elijas visitarla.

Las tarifas empiezan desde los $275 pesos para mayores de 13 años, $240 para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad y $225 para niños de 4 a 12 años.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Hay días en los que el precio asciende a $295, $260 y $245, respectivamente, y otros (sobre todo fines de semana) un poco más elevado: $325, $290 y $275.

Para más información, visita la página web: lightcycles-experience.com/cdmx

Boletos disponibles en el sitio de Fever.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters