El fin de semana y Día de Muertos suena a una combinación increíble. Y lo será con toda la cartelera de actividades que se preparan en CDMX, entre desfiles, recorridos nocturnos, presentaciones de danza, cenas temáticas y mucho más.

Para quienes todavía no se han decidido qué hacer estos días, les proponemos 5 experiencias imperdibles.

Recorrido de leyendas en el Desierto de los Leones

Al poniente de la CDMX, en un espeso bosque, el Parque Nacional y Exconvento Desierto de los Leones es una de las joyas históricas y naturales de la capital, así como un lugar con un aire de misterio, donde, según se cuenta, habitan seres del más allá.

Foto: Leyendas Nocturnas

Aprovecha este fin de semana para lanzarte al recorrido Leyendas Nocturnas, con una nueva temporada, ‘El regreso de las hermanas Ruiz Valdés’, la historia de unas brujas que fueron brutalmente cazadas y buscan regresar para cobrar venganza.

El paseo entre los patios y túneles del exconvento incluye la narración teatralizada de 8 leyendas más (La Llorona, Cosme el monje, el descabezado de San Mateo, etc.), efectos especiales de iluminación, sonido y hasta fuegos artificiales.

Recorridos disponibles el sábado 1 de noviembre a las 7:00 p.m., 9:40 p.m. y 11:40 p.m. El domingo 2 hay funciones a la 1:40 a.m., 7:00 p.m., 9:40 p.m. y 11:40 p.m.

La entrada tiene un costo de $450 pesos por persona.

Reserva al Whatsapp: (55) 6501 9750.

Ballet de Día de Muertos en Chapultepec

La Isleta del Lago Mayor en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se convertirá, este fin de semana, en un escenario para que el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández presente el espectáculo ‘En México la muerte está más viva que nunca’.

Esta puesta en escena rinde homenaje al Día de Muertos a través de altares, ofrendas, comparsas y cuadros de La Llorona, el Xantolo huasteco y otras danzas de Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Veracruz.

Foto: Bosque de Chapultepec

Habrá función el domingo 2 a las 7:30 p.m.

La entrada tiene un costo de $1,100 pesos por persona en la zona General B y $1,300 en General A.

Boletos en la página oficial de Ticketmaster.

Feria de Día de Muertos en Coyoacán

Muy cerca del Jardín Centenario de Coyoacán, el Museo Nacional de Culturas Populares está celebrando la Feria de Día de Muertos ‘El Regreso. Vida y memoria’, una experiencia que no te puedes perder.

El evento ofrece un mercadillo con expositores y artesanos de Puebla, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco y Nayarit, así como de 11 alcaldías de la CDMX: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztacalco, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Miguel Hidalgo.

Fotos: Museo Nacional de Culturas Populares

Además, el fin de semana tendrá conciertos especiales, proyecciones de documentales referentes al Día de Muertos en la Huasteca, Sonora, Morelos y Papantla, recorridos guiados, experiencias auditivas con música fúnebre y exhibición del altar Tu’un Savi de la Mixteca baja de Oaxaca.

Abrirá el sábado 1 y domingo 2 de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Museo Nacional de Culturas Populares’.

Cena temática en Heritage Bistro Bar

En Paseo de la Reforma, dentro del Hotel Marquis, el restaurante Heritage Bistro Bar tendrá este fin de semana una experiencia gastronómica inmersiva inspirada en el Día de Muertos y Halloween.

El menú de 4 tiempos incluirá maridaje especial y platillos como canutillo con mousse de berenjena caramelizada, ensalada de huitlacoche, pipián y flor nube comestible; tamal con flor de calabaza y queso de cabra, salteado de esquites con salsa de gustillo trufado y una calabaza brûlée con helado de pinole y ramitas de chocolate con menta.

Foto: Heritage Bistro Bar

Habrá cantantes, actores y bailarines que darán vida a leyendas prehispánicas y coloniales de México, además de vampiros, brujas y otras criaturas de Halloween.

La cena será el sábado 1 a partir de las 7:00 p.m.

Tiene un costo de $999 pesos por persona.

Reservas en Whatsapp: (55) 3087 1038.

Concierto de temporada en El Cantoral

En Coyoacán, muy cerca del centro comercial Mitikah y la Cineteca Nacional se encuentra El Cantoral, uno de los auditorios y salas de música más modernas y bonitas en la CDMX.

Constantemente recibe conciertos de Candlelight, y este fin de semana habrá un par de recitales con motivo de Día de Muertos.

Foto: Fever

La iluminación tenue del recinto y los cientos de velas encendidas crearán un entorno místico para que la artista Joaquina Mertz interprete algunas de las piezas más emblemáticas de esta temporada.

Entre ellas: La Llorona; Recuérdame, de la película 'Coco'; Sin Ti, de Los Panchos; Mis Muertos, de Julieta Venegas, y otras más.

Los recitales serán el sábado 1, a las 6:00 p.m. y 8:30 p.m.

Aún quedan boletos, desde $610 pesos por persona.

Reserva tus entradas en la página oficial de Fever.

