El Zócalo de las Ciencias llega al de la Ciudad de México como parte de una iniciativa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

Se trata de un espacio para acercar a niñas, niños y jóvenes a la a través de experiencias dinámicas, accesibles e incluyentes. Si tú o tus hijos son de espíritu curioso, aquí te decimos cuándo se podrá visitarlo.

El Zócalo de las Ciencias tendrá diversas actividades interactivas y dinámicas. Foto: Gobierno de México
¿Qué actividades tendrá el Zócalo de las Ciencias?

Este programa busca fomentar la divulgación científica desde una perspectiva colaborativa, fortaleciendo el vínculo entre instituciones educativas, universidades, y colectivos.

Su propósito es inspirar a miles de personas a integrar la ciencia en su vida cotidiana, promoviendo el pensamiento crítico, la curiosidad y la creatividad.

Así, durante la primera edición del Zócalo de las Ciencias, se realizarán más de 22 actividades interactivas, , demostraciones y experimentos a cargo de docentes de PILARES y personal del Museo de Historia Natural, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el canal de divulgación científica Chema Tierra. Así que habrá para escoger.

Para que te vayas dando una idea, entre las experiencias se encuentra un planetario móvil para ver proyecciones cada 30 minutos, observaciones con telescopios al aire libre y juegos científicos pensados para despertar la creatividad y el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Además, esta primera jornada se amenizará con música en vivo a cargo de la banda de rock Mr. Gato y Los del Callejón, quienes pondrán ritmo para aprender de una manera divertida.

En el Zócalo de las Ciencias habrá un planetario, observaciones con telescopios y más de 22 actividades interactivas. Foto: Gobierno de México
¿Cuándo será el Zócalo de las Ciencias?

Se acercan días de descanso para los estudiantes, aprovechando la temporada de Día de Muertos, y qué mejor manera de pasarlos que en un sitio para despertar la curiosidad entre juegos.

No dejes pasar la oportunidad y lánzate a la inauguración de este espacio, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre a las 10:00 horas. La cita será en PILARES Tenochtitlán en la plancha del de la CDMX, entre las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Posteriormente, las jornadas o ediciones tendrán una periodicidad mensual, específicamente cada viernes en que las escuelas tengan Consejo Técnico Escolar. Y participar es gratis.

La primera jornada del Zócalo de las Ciencias será amenizada por la banda de rock Mr. Gato y Los del Callejón. Foto: Gobierno de México
