Muy pronto, la Ciudad de México celebrará el Festival de Ofrendas y Catrinas 2025. Durante 7 días consecutivos, este evento mostrará cerca de 250 obras temáticas de Día de Muertos elaboradas por vecinos, comercios, instituciones educativas y artistas.
En Destinos te contamos cuáles serán las actividades y hasta los requisitos, por si quieres participar con tu propia creación.
¿Qué hacer en el Festival de Ofrendas y Catrinas 2025?
A través de su sitio oficial, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) compartió los primeros detalles del Festival de Ofrendas y Catrinas 2025, que dará inicio el próximo martes 28 de octubre.
El festival tiene por objetivo fortalecer la identidad de la comunidad y la preservación artística, mediante una de las tradiciones más famosas de México: la colocación de altares de muertos.
Pero no serán ofrendas convencionales, sino dedicadas a los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan. Así que prepárate para ver catrinas prehispánicas y altares con elementos alusivos a los templos y pirámides.
De acuerdo con Carlos Cervantes, coordinador general de la ACH, esta siguiente edición del festival no será un concurso de ofrendas, sino simplemente una exhibición.
El festival se llevará a cabo en dos fases: la primera será del 24 al 27 de octubre, cuando los participantes montarán sus ofrendas.
La segunda será del 28 de octubre al 3 de noviembre, días en los que se podrán hacer recorridos abiertos al público.
Finalmente, las ofrendas serán desmontadas el día 4 de noviembre.
Posteriormente, el 7 de noviembre se celebrará la clausura del festival con la pasarela de jóvenes "Catrina Fest".
En esta iniciativa participarán diseñadores y comercios de la calle de las Novias, en República de Chile y República de Ecuador, dentro de la Plaza del Seminario.
Aún está pendiente por confirmar la hora del desfile.
¿Cuáles son los requisitos para participar en el Festival de Ofrendas y Catrinas 2025?
En este momento ya se encuentra abierta la convocatoria para los participantes del Festival de Ofrendas y Catrinas 2025.
Si quieres montar tu ofrenda, la ACH ha compartido los requisitos, procedimiento y reglas.
El registro comenzó el pasado 6 de octubre y tiene por fecha límite el 25 del mismo mes, directamente en el sitio https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx.
Las personas que pueden participar son:
- Vecinos y vecinas del Centro Histórico.
- Colectivos comunitarios y culturales.
- Establecimientos comerciales.
- Museos y centros culturales.
- Instituciones educativas.
- Dependencias públicas y privadas.
Si eres candidato, al ingresar al portal necesitarás llenar un formulario; ten a la mano tu nombre, domicilio, título de la obra (ofrenda), descripción y materiales a utilizar. Los seleccionados recibirán una confirmación para el montaje.
Además, la ACH establece estas reglas:
- Las obras deberán ser visibles en el espacio público.
- No se permitirán arreglos florales independientes.
- El tema "700 años de la Gran Tenochtitlán" es obligatorio.
- Los materiales de las ofrendas deberán ser seguros.
- Cada participante será responsable del montaje, cuidado y desinstalación de su ofrenda.
El Festival de Ofrendas y Catrinas 2025 puede disfrutarse desde la participación o simplemente como espectador, una vez que termine la instalación de las obras.
