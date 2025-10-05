Visitar un campo de cempasúchil es una de las mejores experiencias para vivir en la temporada de Día de Muertos.

La ‘flor de 20 pétalos’ es la protagonista de los altares y ofrendas en México, uno de los elementos más icónicos de esta simbólica y profunda festividad y, según las creencias, la guía en el camino de las ánimas.

En Oaxaca, uno de los 10 estados con mayor producción de cempasúchil, está por abrir al público un campo que, a diferencia de otros, permitirá visitas nocturnas en un entorno iluminado y con actividades adicionales.

¿Dónde está el campo de cempasúchil iluminado?

El campo de cempasúchil iluminado se encuentra en el Paraje El Arroyo, de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Foto: Facebook Campo Iluminado San Antonino “Tierra de las Flores”

Desde el centro del pueblo son aproximadamente 7 minutos en auto. Desde la ciudad de Oaxaca es poco más de una hora.

¿Qué habrá en el campo de cempasúchil iluminado en Oaxaca?

El principal atractivo es, como su nombre lo dice, el campo de cempasúchil que se iluminará con cientos de foquitos cuando el sol se oculte.

Los visitantes tendrán la oportunidad de caminar por la extensa parcela, tomarse fotografías y platicar con los productores locales sobre la producción de la flor.

Fotos: Facebook Campo Iluminado San Antonino “Tierra de las Flores”

Todo el día habrá una venta de flores de cempasúchil (en macetas o manojos) y una zona gastronómica con cervezas, mezcal, café de olla, tés, atoles, chocolates tradicionales, bebidas refrescantes, tamales, tlayudas y otras delicias de la gastronomía oaxaqueña.

Por las noches, el campo será escenario de presentaciones musicales en vivo, de proyecciones de películas al aire libre y fogatas.

¿Cuándo abre el campo de cempasúchil iluminado en Oaxaca?

El campo de cempasúchil iluminado en Oaxaca abrirá a partir del sábado 25 de octubre y cerrará el miércoles 29.

Fotos: Facebook Campo Iluminado San Antonino “Tierra de las Flores”

Se puede visitar todos los días desde las 9:00 a.m., aunque la iluminación nocturna empezará a las 6:30 p.m.

¿Cuánto costará la entrada al campo de cempasúchil iluminado en Oaxaca?

La entrada al campo de cempasúchil iluminado de Oaxaca es de $35 pesos por persona. Niños menores de 5 años entran gratis.

Durante los días de funcionamiento, se tendrá la promoción de un boleto gratis por cada 5 adquiridos.

El pago incluye acceso al campo de cempasúchil, música en vivo, proyección de película (en ciertos horarios), entrada a zona gastronómica y fogatas.

Más información en Facebook: ‘Campo Iluminado San Antonino “Tierra de las Flores”’.

