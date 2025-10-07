Si buscas un plan distinto para tu fin de semana, el Festival Chocolate, Pan y Vino 2025 al Estado de México con una propuesta que combina lo mejor de la gastronomía, la repostería artesanal y la cultura vinícola.

Este evento, que celebra su segunda edición, se ha convertido en una parada obligada para los amantes de estas delicias. Aquí te damos los detalles para que te lances.

Participa en una cata y maridaje en el Festival Chocolate, Pan y Vino 2025. Foto: Freepik

¿Qué habrá en el Festival Chocolate, Pan y Vino 2025?

Este festival reunirá a más de 80 expositores de distintos estados del país, entre ellos, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Chiapas, este último como invitado especial.

Los visitantes podrán degustar vinos de 8 países, participar en catas, talleres de pan artesanal y sesiones de maridaje, además de conocer las historias detrás de cada producto.

También habrá variedad de panes recién horneados y chocolates de distintas partes del mundo.

Además, el programa incluye ponencias a cargo de chefs reconocidos como Karla Bravo, Sonia Hernández y David Núñez Almazán, quienes compartirán sus técnicas de panificación, masa madre y maridaje.

Y para llevar la fiesta en grande, el festival tendrá música en vivo con grupos como Supernova y hasta imitadores de Michael Jackson y Juan Gabriel.

¡También hay espacio para las infancias! En el Festival Chocolate, Pan y Vino 2025 tendrán shows de títeres y talleres.

El Festival Chocolate, Pan y Vino 2025 contará con más de 80 expositores. Foto: Unsplash

¿Qué más encontrarás en este festival del Edomex?

Otra de las novedades en la siguiente edición del festival es el "Primer Concurso de Elaboración del Mejor Pan de Naucalpan", en el que panaderos y reposteros locales competirán para mostrar sus mejores creaciones.

Con esta iniciativa, los organizadores buscan dar visibilidad a los pequeños productores.

El festival incluirá un pabellón artesanal con productos locales y una zona gastronómica.

¿Cuándo y dónde será el Festival Chocolate, Pan y Vino 2025?

El evento se realizará del 10 al 12 de octubre, de las 10:00 a las 18:00 horas.

La sede es la plaza central del Parque Naucalli,sobre Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, en Naucalpan, Estado de México, a la altura de las Torres de Satélite.

La entrada general es gratis; sin embargo, algunas actividades tienen costo adiciona. Para catas y degustaciones se debe adquirir un kit por $221.

El Festival del Vino, Chocolate y Pan 2025 no solo celebra la gastronomía, sino también la creatividad, la cultura y el trabajo artesanal. Es la excusa perfecta para comer y celebrar entre amigos y familia.

