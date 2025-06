Si eres un foodie empedernido y tu paladar es bastante curioso, además, te gusta conocer restaurantes para comer, presta atención: hace un par de días en CDMX se realizó la ceremonia de la Guía Michelin 2025 en México.

Hay novedades, entre las que destacan 3 nuevos establecimientos con una estrella Michelin en la capital.

Reserva con tiempo, ya sabes que estos anuncios provocan que los sitios se llenen inmediatamente por semanas e incluso por meses.

De acuerdo con la página oficial de la Guía Michelin, una estrella se otorga a restaurantes que proponen una cocina excepcional, teniendo en cuenta criterios como la calidad de los ingredientes, armonía de los sabores, dominio de la técnica, la personalidad del chef a través de su cocina y la regularidad a lo largo del tiempo y de la propuesta en su conjunto.

La lista gastronómica se ensancha a 10 restaurantes con al menos una estrella en CDMX, reconocida mundialmente por su escena culinaria. Estos son los tres nuevos galardonados.

Máximo

Eduardo ‘Lalo’ García es el chef del restaurantes Lalo!, incluido en la Guía Michelin 2025, Havre 77 y la ‘joya’ de la corona: Máximo, instalado en un edificio de estilo industrial, con un techo arqueado (estilo bodega) y muros cubiertos de una mezcla de nopal fermentado y cal.

Fotos: Máximo

Los platillos que ‘Lalo’ y su equipo crean representan una fusión entre la gastronomía mexicana, francesa e internacional, con un menú que suele cambiar todos los días, pues se basan en los ingredientes de temporada.

Entre las delicias que se preparan estos días, está el pan de plátano macho con macadamia, las tlayudas de cangrejo suave con guacasalsa de shiso, una sincronizada de birria de cordero y frijoles orgánicos, un rack de cerdo pelón mexicano de libre pastoreo rostizado con jus de romero y manzana o el rib eye de Wagyu cross asado a la brasa.

Máximo también cuenta con un menú degustación de 8 tiempos, como la tartaleta de tartar de betabel y macadamia, el dashi de pez ahumado con shiso al tempura y kampachi, una infladita de trigo, cebolla y comté y la paleta de mango/piña y wakame.

Abre de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 1:00 p.m. a 11:00 p.m.

Máximo se encuentra en Avenida Álvaro Obregón 65 Bis, colonia Roma Norte, muy cerca del Jardín Pushkin y la Plaza Río de Janeiro.

Lee también: Guadalajara: 5 restaurantes imperdibles que debes conocer

Sitio web: maximobistrot.com.mx, Instagram: @maximobistrot y teléfono: (55) 526 44291.

Masala y Maíz

Surge de las ideas de los chefs estadounidenses Norma Listman y Saqib Keval, quienes destacan la migración a través de la comida, específicamente con ingredientes y técnicas de la India, África del Norte y México.

El simbolismo de su nombre dice mucho: masala, una mezcla de especias de la gastronomía india, y maíz, que proviene del ‘motor’ alimentario de nuestro país.

Fotos: Masala y Maíz

Así, se crea un mestizaje culinario, con un menú de sabores variados y únicos, con platillos como la samosa rellena de suadero, el chilpachole veracruzano, un tamal de chocolate con supremas de naranja o la papa con pepitas cubierta de salsas.

En 2024, recibieron el Premio Bib Gourmand, otorgado a los restaurantes con la mejor relación calidad/precio.

Abre todos los días excepto los martes, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Masala y Maíz se ubica en Calle Artículo 123 en el número 116 local 2, en el Centro Histórico de la CDMX, muy cerca de la estación Juárez del Metro y Metrobús. Su fachada negra lo delata.

Sitio web: masalaymaiz.com, Instagram: @masalaymaiz y Whatsapp: (55) 6227 9468.

Expendio de Maíz

Prácticamente ‘escondido’ en una calle de la colonia Roma Norte, sin rótulos visibles a simple vista y entre un par de localitos, el chef guerrerense Jesús Salas Tornés dirige el restaurante Expendio de Maíz, cuyas delicias se basan, como dice su nombre, en el maíz autóctono y un proceso de nixtamalización casero.

Foto: Expendio de Maíz

Su poca visibilidad no es lo único ‘fuera de lo común’, pues solo dispone de 4 mesas comunales sobre la acera.

No acepta reservaciones, pagos con tarjeta y no tiene menú: todos los días cambian los platillos (tamales, sopes con huitlacoche, huaraches, etc) que se van sirviendo hasta que el comensal indique que está satisfecho.

Abre de martes a jueves y domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; viernes y sábado de 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

Al igual que Masala y Maíz, el año pasado recibieron el premio Bib Gourmand.

Expendio de Maíz se encuentra en avenida Yucatán 84, colonia Roma Norte, a unas calles de avenida Insurgentes Sur.

Lee también: 5 restaurantes que debes conocer en Querétaro

Instagram: @exp_maiz y Whatsapp: (55) 6508 2722.

¿Qué otros restaurantes en CDMX tienen estrella Michelin?

El año pasado, durante la primera ceremonia de la Guía Michelin de México, se reconocieron 5 restaurantes con una estrella en CDMX: Em (Roma Norte), Sud 777 (Jardines del Pedregal), Esquina Común (Condesa), Rosetta (Roma Norte) y la Taquería El Califa de León (San Rafael).

Fotos: Quintonil

Además, los restaurantes Quintonil y Pujol (ambos en Polanco) fueron galardonados con 2 estrellas Michelin.

Todos los establecimientos premiados el año pasado continúan con sus respectivos distintivos ya que, como sucede anualmente, los inspectores anónimos de la Guía Michelin volvieron a los establecimientos para probar sus platillos y decidieron mantener las estrellas.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters