Hablar de gastronomía en Guadalajara no solo es hablar de tradición, sino también de creatividad y de propuestas contemporáneas. Esta ciudad es un referente para los foodies viajeros. Incluso, hay restaurantes que han recibido premios internacionales, como en el caso de Alcalde, considerado uno de los 100 mejores restaurantes del mundo.

Elegir en dónde desayunar, comer o cenar será complicado porque hay grandes opciones. Así que, de tentempié o para abrir apetito, te proponemos una ruta por 5 restaurantes con platillos memorables.

La Postrería

Empieza la mañana con un paseo por la Colonia Americana, el nuevo barrio mágico de la ciudad y un spot ‘de moda’ por sus casonas antiguas, museos, bares y restaurantes, como La Postrería.

Foto: Omar Moreno/EL UNIVERSAL

Como su nombre lo dice, se especializa en los ‘pecados’ dulces. Te atraerán sus aparadores con macarrones y rebanadas de pastel con diseños muy llamativos.

Para desayunar, te recomendamos el pan francés con frutos rojos, aunque también hay opciones ‘saladitas’ como chilaquiles y huevos.

El ambiente es relajado, con una bonita terraza que da a una calle arbolada.

Tiene un par de cocinas abiertas detrás de unos ventanales de cristal para que puedas ver cómo elaboran sus productos y

Teléfono: (33) 1591 0391.

Casa Luna

Aunque Casa Luna se encuentra en el pueblo mágico de Tlaquepaque, lo cierto es que es parte de la zona conurbada de Guadalajara. Si no conoces, no es nada difícil llegar desde la ciudad.

Foto: Omar Moreno/EL UNIVERSAL

Casa Luna se encuentra sobre la Avenida Independencia, el andador peatonal más pintoresco del pueblo, con sus casonas coloniales, galerías de arte, talleres de artesanías y muchas propuestas gastronómicas.

Casa Luna se instaló en el patio de una antigua casona, decorado en un estilo mexicano con piso de loza, árboles artificiales de cuyas ramas cuelgan estrellas de metal y farolitos de colores; equipales, sarapes como caminos de mesa y una barra de piedra con pared de talavera.

Disfruta de una gran comida, mientras escuchas música tradicional en vivo. Prueba su guacamole con chapulines y el atún al pastor.

Teléfono: (33) 1591 4735.

Alcalde

Si buscas cocina de autor, el lugar idóneo es Alcalde, un pequeño restaurante en un edificio moderno… por cierto, este establecimiento se posicionó en el lugar 37 de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2024; y en el lugar 67 en la lista de los The World’s 50 Best Restaurants 2024.

Foto: Omar Moreno/EL UNIVERSAL

Puedes solicitar servicio a la carta o el menú de degustación, el cual cambia dependiendo de la temporada.

De entrada, saborea una tartaleta de requesón de macadamia con puré de huitlacoche y hoja de chizo, servido en una maceta floral; luego, un ceviche de coco tierno y leche de tigre; sigue una gordita de masa de yuca al comal con choro en conserva y encoca (una salsa colombiana de leche de coco).

Como platos fuertes, el riquísimo envuelto de conejo en hoja santa, mole de ciruela y canutillos, y un estofado de guajolote en pipián, chayote y cebada. Para finalizar, arroz con leche con helado de canela, tejas de piel de soya y trozos de chocolate blanco.

Teléfono: (33) 3615 7400.

Pa’l Real

También en la Colonia Americana y muy cerca de la icónica glorieta de La Minerva, Pal’Real es un spot de ambiente desenfadado y un gran sitio para desayunar.

Foto: Omar Moreno/EL UNIVERSAL

Cuenta con una terraza con vista a la calle, asientos frente a la barra de café o un pequeño patio trasero rodeado de vegetación

Sea cual sea el lugar que elijas, debes probar los huevos santos: un omelette relleno de queso Chihuahua, espolvoreado con queso de Ocosingo, hoja santa, salsa de tomatillo, nopal y aguacate.

Para algo más tapatío, pide la torta ahogada ‘palRealizada’, que incluye suadero y salsa roja semipicante…. una delicia.

Teléfono: (33) 1975 6350.

Octo

Octo es un restaurante de cocina de mar en medio de una arquitectura moderna y conceptual, y bonitos muros de ladrillos rojos hexagonales.

Foto: Omar Moreno/EL UNIVERSAL

Su nombre y diseño cuenta con mucho simbolismo, con figuras geométricas de 6 y 7 lados, tomando referencia el cabalístico número 7, el cual simboliza el cierre de un ciclo, ya que Bruna (restaurante a un costado) fue la primera propiedad del dueño y Octo la segunda, siendo el 8 una representación de un nuevo comienzo.

Su diseño es tan atractivo que fue ganador del Prix Versailles 2022 al restaurante con el exterior más bonito de América del Norte.

Te recomendamos que inicies el ‘festín’ con sus charales marinados al ajo, con un guacamole.

Guarda espacio, porque lo mejor viene en el plato fuerte: , unos ostiones o camarones zarandeados, mejillones al vino, chicharrón de pescado con salsa tártara de jalapeño y ravioles de langosta, nuez, quesos de cabra y ricotta, y salsa de mantequilla.

Teléfono: (33) 2339 3908.