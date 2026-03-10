Marte y Mercurio se alinearán en el cielo; ¿cuándo y cómo ver este fenómeno astronómico en México?

El calendario astronómico de marzo de 2026 reserva un espacio para la interacción visual entre los planetas más cercanos al Sol y la Tierra.

El próximo 14 de marzo, Mercurio y Marte protagonizan una conjunción planetaria, fenómeno que, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), ocurre cuando dos objetos celestes comparten la misma ascensión recta (el equivalente a la longitud terrestre proyectada en la esfera celeste).

Esta "proximidad" es, en realidad, una ilusión óptica, ya que los cuerpos se encuentran a millones de kilómetros de distancia entre sí, aunque desde nuestra perspectiva parecen habitar la misma parcela del cielo nocturno.

Una oportunidad única para observar seis planetas alineados. Fuente: Freepik.

Dinámica técnica del acercamiento y coordenadas celestes

La precisión matemática del evento sitúa la conjunción oficial a las 06:44 GMT del 14 de marzo, con una distancia angular. No obstante, el momento de máxima aproximación ocurre hasta el 15 de marzo a las 19:09 GM.

Según explica el portal especializado EarthSky, es fundamental no confundir una conjunción con un "acercamiento cercano", pues este último término se reserva para el punto de menor separación angular independientemente de su longitud eclíptica (la línea imaginaria que marca el camino aparente del Sol).

Durante este encuentro, Mercurio presenta una magnitud de 2.5, mientras que Marte exhibe una mayor luminosidad con una magnitud de 1.1. Esta diferencia de brillo es crucial para la identificación, ya que ambos planetas se ubican a baja altura sobre el horizonte oriental poco antes del amanecer.

De acuerdo con las proyecciones de Stellarium Labs, la observación en México y el resto del hemisferio norte resulta particularmente compleja debido a que el planeta rojo emerge casi simultáneamente con el Sol, quedando oculto por el resplandor matutino.

Foto: Captura de pantalla en Star Walk

Recomendaciones para la observación y factores geográficos

Para los entusiastas que busquen capturar este evento, el procedimiento debe ser meticuloso. Los expertos de la Royal Astronomical Society sugieren seguir estos pasos para maximizar las posibilidades de éxito:

Ubicación: Buscar un sitio con el horizonte este completamente despejado de edificios, árboles o montañas.

Buscar un sitio con el horizonte este completamente despejado de edificios, árboles o montañas. Instrumentación: Debido a la baja magnitud de Mercurio y la cercanía del resplandor solar, el uso de binoculares o telescopios de corto alcance es indispensable .

Debido a la baja magnitud de Mercurio y la cercanía del resplandor solar, el uso de binoculares o telescopios de corto alcance es . Cronología: La observación debe realizarse escasos minutos antes del orto (salida del Sol). En México, el margen de maniobra es mínimo comparado con el hemisferio sur, donde Marte sale con mayor antelación y alcanza una posición más alta.

A pesar de las dificultades técnicas en latitudes septentrionales, este evento permite a los especialistas estudiar las trayectorias orbitales y la mecánica celeste. “La importancia de estos eventos radica en la precisión con la que podemos predecir los movimientos de los cuerpos en el sistema solar”, señala la documentación técnica del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la conjunción ofrece una oportunidad única para comprender la profundidad del espacio a través de una perspectiva bidimensional.

