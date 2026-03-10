Salinas Pliego reacciona a investigación de EL UNIVERSAL sobre pagos de eventos de precampaña de Adán Augusto; esto dijo

Este martes 10 de marzo, EL UNIVERSAL difundió un reportaje en su sección “Periodismo de Investigación” en el que se reveló posibles vínculos dentro de los gastos de la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández. La investigación señaló que, entre los comprobantes financieros presentados, aparece un rastro que lo conecta de manera indirecta con Humberto Bermúdez Requena.

Investigación de EL UNIVERSAL sobre pagos de eventos de precampaña de Adán Augusto. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

De acuerdo con el trabajo periodístico, Humberto Bermúdez Requena es hermano de Hernán Bermúdez Requena, quien ha sido señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora", y quien actualmente se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, donde enfrenta procesos judiciales por delitos relacionados con delincuencia organizada.

Documento de la aportación económica de Fernando Paniagua Garduño a la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.

Parte del Cuestionario de evaluación de riesgo de aportaciones que llenó Fernando Paniagua Garduño.

Asimismo, también se detalló que uno de los socios de Humberto Bermúdez dentro de la empresa Inmobiliaria y Constructora Samaria es el empresario Fernando Paniagua Garduño, quien habría aportado 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines políticos realizados durante la precampaña presidencial de Augusto López. Estos eventos se llevaron a cabo en agosto de 2023 en varios estados del país, entre ellos Jalisco, Aguascalientes y Sonora.

Ricardo Salinas Pliego reacciona a investigación de EL UNIVERSAL

Tras la difusión de este reportaje, el tema generó una ola de reacciones en redes sociales. Una de las respuestas que más llamó la atención fue la del empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyo comentario se volvió rápidamente viral.

A través de su cuenta en X, el magnate reaccionó a una publicación del periodista Manuel López San Martín, quien compartió una imagen del reportaje. En su mensaje, el "tío Richie" escribió:

“Y no pasa nada… porque en el @PartidoMorenaMx si cae uno, caen todos”.

Salinas Pliego reacciona a investigación de EL UNIVERSAL sobre pagos de eventos de precampaña de Adán Augusto. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, sus palabras desataron un debate en su post, donde usuarios cuestionaron la supuesta protección política dentro de Morena, así como el posible financiamiento de campañas políticas con recursos de origen dudoso.

Entre los mensajes que más se repitieron destacaron frases como:

“Por eso en la #ReformaElectoral presidencial no quisieron tocar nada sobre el financiamiento del crimen organizado ”.

presidencial no quisieron tocar nada sobre el ”. “Este gobierno es un enjambre de corrupción ”.

”. “El oficialismo tiene un pacto de impunidad para proteger a sus corruptos”.

