Entre los comprobantes de los gastos de la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández, el exlíder de la bancada de Morena en el Senado, hay un rastro que lo vincula con Humberto Bermúdez Requena, hermano del presunto cabecilla de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en espera de ser juzgado por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Uno de los socios de Humberto Bermúndez en Inmobiliaria y Constructora Samaria ha sido el empresario Fernando Paniagua Garduño, quien financió con 189 mil pesos nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López celebradas en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en agosto de 2023.

Humberto Bermúdez y Fernando Paniagua fundaron Inmobiliaria y Constructora Samaria el 20 de julio de 2000 en Villahermosa, Tabasco. Entre los socios incluyeron a dos estudiantes: los hermanos Embriz Cruz, Manuel y Luis Enrique, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad con el Folio Mercantil Electrónico (FME) 5513.

Las pruebas de este vínculo, hasta ahora desconocido, entre uno de los financistas en la precampaña de Adán Agusto López y el socio del hermano del presunto cabecilla de La Barredora, fueron obtenidas a través de un cruce de información de documentos provenientes de una solicitud de acceso a la información presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los registros públicos de la propiedad de Tabasco.

La relación entre Fernando Paniagua, los hermanos Bermúdez Requena y el exlíder de Morena en el Senado, también pasa a través de una arista política: Rafael Paniagua Garduño, hermano del financista, fue designado director de la Junta Estatal de Caminos (JEC) por Adán Augusto López cuando inició su mandato como gobernador de Tabasco en enero del 2019 y, al final de ese año, el 11 de diciembre, Hernán Bermúdez se incorporó, a este mismo gabinete, como secretario de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

Adán Augusto López puso en manos de Rafael Paniagua Garduño la Junta Estatal de Caminos a pesar de un posible conflicto de interés, toda vez que era copropietario de Transportes Especiales Olmeca, dedicada al traslado de carga pesada, fundada desde hacía 21 años, el 7 de septiembre de 1998. En esta compañía, abierta en Villahermosa, uno de los socios ha sido su hermano, Fernando Paniagua, que financió su frustrada campaña para hacerse de la candidatura presidencial.

Los hermanos Paniagua Garduño, Fernando y Rafael, también han sido dueños o representantes de Industria Manufacturera de la Construcción y Constructora Paniagua Garduño. Las empresas no han sido disueltas y, por otra parte, tampoco están incluidas en la lista de empresas con operaciones inexistentes actualizada hasta diciembre de 2025 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El viernes 20 de junio de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró que las cuentas bancarias de los hermanos Bermúdez Requena, Hernán, Raúl, Elba Guadalupe y Humberto, fueran congeladas. Un juez federal consideró que los especialistas de la Secretaría de Hacienda demostraron su posible complicidad con “La Barredora”. Por aquel entonces, el primero de ellos andaba a salto de mata; era un prófugo de la justicia buscado, incluso, por la Interpol.

El 26 de diciembre de 2025, una jueza federal en Villahermosa, Sandra Adriana Carvajal Díaz, negó una suspensión provisional a Hernán Bermúdez Requena contra el congelamiento de sus cuentas bancarias. En la búsqueda de un amparo, el exjefe policiaco aseguró que tanto él como su familia se han visto envueltos en una persecución política. Entre la información pública disponible no fue posible saber si en este juicio incluyó a sus hermanos, sobre todo, a Humberto.

Sin embargo, dos distintas fuentes, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informaron que hasta la primera semana de febrero de 2026, no recibieron notificaciones que modifiquen, al menos temporalmente, la medida precautoria solicitada por la UIF.

Documento de la aportación económica de Fernando Paniagua Garduño a la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.

La precampaña

Pese a sus antecedentes como hombre de negocios, Fernando Paniagua se presentó como un simple donador ante Morena y el INE.

El viernes 27 de octubre de 2023 llenó, de puño y letra, el Cuestionario de Evaluación de Riesgo de Aportaciones en el cual dijo que el dinero provenía de sus ahorros y sueldos, pero, sobre todo, aseguró que no era socio o accionista de alguna “persona moral”. En este documento plasmó su firma sólo como “persona aportante”.

Entre el 13 y el 15 de agosto de 2023, Morena expidió cuatro órdenes de servicio firmadas por Rafel Díaz Ríos, enlace de fiscalización del delegado Adán Augusto López. Los aspirantes a la candidatura presidencial, en el papel, sólo eran encargados de difundir, por todo el país, el proyecto de la Cuarta Transformación.

Las órdenes de servicio contemplaron nueve mítines. En Jalisco, Adán Augusto López estaría en Ocotlán, Tonalá, Huentitán el Bajo, Zapopan, Encarnación de Díaz y San José de Gracia. En Aguascalientes, tendría un solo evento en la antigua Plaza de Toros de San Marcos y, por último, visitaría Hermosillo, Sonora.

En el desglose del donativo a nombre de Fernando Paniagua, el INE entregó cuatro carpetas sobre las nueve asambleas. Cada una de ellas traía fotos y documentos que desglosaron el destino del dinero.

Parte del Cuestionario de evaluación de riesgo de aportaciones que llenó Fernando Paniagua Garduño.

Rafael Díaz Ríos, el encargado de Fiscalización en la precampaña fue, al menos hasta febrero pasado, el director de la Unidad de Transparencia en el Senado. Antes estuvo entre los colaboradores más cercanos de Adán Augusto López durante su gobierno en Tabasco, primero como director, y luego de coordinador general de la Unidad Técnica de su despacho.

En 2023, el entonces director de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Javier Cabeides Uranga, firmó tres contratos con Fernando Panigua por distintas cantidades, dos de ellos expedidos el mismo día. El 20 de agosto aprobaron los acuerdos ORD-CEN-249-2003 por 21 mil 765 pesos, y el ORD-CEN-252-2003 por 27 mil 790 pesos.

El más cuantioso, por 139 mil 450 pesos, se concretó un día antes, el 19 de agosto. Javier Cabeides actualmente se desempeña como director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), organismo vinculado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo titular es Mario Delgado, el líder nacional del Morena cuando ocurrieron las campañas en el 2023.

En los contratos 249 y 253, Fernando Paniagua dijo que vivía en el número 217 de la calle Comalcalco, en el Fraccionamiento Club Campestre de Villahermosa. Esta misma dirección apareció vinculada a su nombre durante la fundación de Inmobiliaria y Constructora Samaria, aunque en la Notaría 15 omitieron el número de la casa, algo que también se hizo con el resto de los socios entre los cuales está Humberto Bermúdez, quien aseguró habitar en una propiedad ubicada en la calle Balancán, colonia Electricistas.

Esta constructora pudo firmar sus primeros contratos a partir del jueves 20 de julio de 2000. Esta fecha significa que, cuando Fernando Paniagua donó los 189 mil pesos a Morena para la precampaña de Adán Augusto López tenía 23 años en operación. En el archivo con el FME 5513 del Registro Público de la Propiedad de Villahermosa, consta que no ha sido liquidada, y tampoco hay venta de acciones hasta febrero de 2025.

Morena usó los 189 mil pesos donados por Fernando Paniagua para pagar los servicios de la empresa Live Producción de Eventos, representada por Claudia Cecilia Lizárraga Vergara, la cual se encargó de todo lo necesario para las nueve asambleas celebradas en agosto de 2023.

En estos mítines se instalaron bocinas, consolas de audio, micrófonos inalámbricos, templetes, lonas impresas y escenarios alternos. Además, colocaron 600 sillas, zonas de hidratación —con 300 bolsas de agua—, mallas, plantas de luz, vallas metálicas y un grupo de animación artística y musical.

En la plataforma web del Registro Público del Comercio, donde se asientan los nombres de las empresas en México, no aparece ninguna sociedad anónima llamada Live Producción de Eventos, y tampoco existen datos asociados a Claudia Cecilia Lizárraga Vergara. Sin embargo, una persona con el mismo nombre aparece en las listas de Proveedores de Bienes Inmuebles y Servicios de Tabasco correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

Morena puso un tope de gastos para las precampañas de 5 millones de pesos. Adán Agusto López, públicamente, pidió que el monto que le correspondía fuera canalizado a los programas sociales, toda vez que utilizaría sus ahorros para moverse por el país.

Al concluir las precampañas de Morena, el equipo de Adán Augusto López reportó ante el INE gastos totales por 3.5 millones de pesos. No obstante, el análisis de los reportes elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización concluyó que, cuando menos, desembolsaron siete veces más: 26 millones de pesos, de los cuales, alrededor de 17 millones corresponden a espectaculares.

El pasado domingo 1 de febrero, Adán Augusto López renunció como coordinador de Morena en el Senado. El legislador dijo que era el momento de sumarse al trabajo territorial de su partido en la IV Circunscripción electoral. Dos días más tarde afirmó que le “tienen sin cuidado” los señalamientos en su contra por su cercanía con Hernán Bermúdez, a quien eligió jefe de Seguridad Pública y Protección Ciudadana cuando fue gobernador de Tabasco.

“Hoy [el martes 3 de febrero] lo dijo la presidenta, que no había ninguna investigación. Yo de mi patrimonio no me avergüenzo; platiqué de dónde venía. No ha habido un político, al menos en los tiempos recientes, que haya presentado como yo lo hice los detalles sobre los impuestos que he venido pagando”, añadió.

Para este trabajo se buscó a Fernando Paniagua Garduño, el financista de la campaña de Adán Agusto López, pero fue imposible localizarlo por dos circunstancias: ninguna de las empresas en las que ha participado como socio, representante o miembro de los consejos de administración tienen sitios web, y tampoco aparecen como proveedores o contratistas. En redes sociales, hay personas con el mismo nombre. A una de ellas, un maratonista, se le envió un mensaje a través de Facebook, pero nunca hubo respuesta, cuando menos, hasta la publicación de este trabajo.

También se buscaron las posturas de Adán Augusto López Hernández y del partido Morena, pero hasta el cierre de edición no se habían logrado.

Los socios

Además del financista de la precampaña de Adán Augusto López y de Humberto Bermúdez, los otros fundadores de la Inmobiliaria y Constructora Samaria fueron Manuel Felipe Ordóñez Galán, Ricardo Díaz Leal Aldana, Andrés Escudero Aguilar, Guillermo Rafael Osorio Giorgana y Manuel Santandreu Hernández, así como una sociedad anónima de nombre Compañía Constructora Díaz Leal.

En este grupo de inversionistas destaca la presencia de Manuel Santandreu porque cuenta, cuando menos, con 18 compañías. Una de ellas, Pavimentos y Agregados del Sureste, fue dada de alta en la Notaría 27, a cargo de Adán Augusto López, el 7 de septiembre de 1998 y, en la lista de fundadores, está Humberto Bermúdez.

Cinco años después de haberse puesto en operación, el hermano del presunto cabecilla de La Barredora vendió sus 200 títulos de propiedad en 200 mil pesos a Inocencio Gallegos Vidal. Este movimiento también se efectuó en el despacho del exlíder de Morena en el Senado, según el FME 1730.

Manuel Santandreu y Humberto Bermúdez tienen otro vínculo de negocios. El 23 de agosto de 2000 firmaron el acta constitutiva de Grupo Industrial Samaria, de acuerdo con el FME 1915. Esta sociedad anónima, tiene un nombre similar al de Inmobiliaria y Constructora Samaria, donde participó Fernando Paniagua Garduño, quien pagó los nueve mítines encabezados por Adán Agusto López.

La buena marcha de Grupo Industrial Samaria facilitó que, tan solo dos años después, aumentara significativamente su capital. El 26 de diciembre de 2002 compraron todas las acciones de Escudero Construcciones tasadas en 8 millones de pesos. La mitad quedó a nombre de Manuel Santandreu, y la otra parte fue para Humberto Bermúdez. Este movimiento se concretó en la Notaría de Adán Augusto López. La compañía, a 25 años de su fundación, aún está abierta.

En el Registro Público de la Propiedad, FME 175, no hay avisos sobre venta de los títulos de propiedad ni sobre una liquidación. Incluso, según estos documentos, la empresa podría seguir prestando servicios, tanto en la iniciativa privada como en los tres niveles de gobierno.

Los Paniagua Garduño

Rafael y Fernando Paniagua Garduño figuran entre los dueños de Industria Manufacturera de la Construcción, abierta en la capital tabasqueña el 30 de octubre de 2000 (FME 2564).

En la Notaría 27, dirigida por Adán Augusto López, conocían bien la trayectoria empresarial de ambos: el 5 de agosto de 1998 validaron el nacimiento de PAGHNOS CORP —otra constructora— en la cual Rafael Paniagua, quien a la postre sería llamado a su gabinete, cuenta con títulos de propiedad (FME 309).

En 1998, Fernando Paniagua participó en la creación de Transportaciones Especiales Olmeca. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2002, su hermano y representante, Gildardo Paniagua Garduño, tramitó su fusión con Inmobiliaria del Trópico Frío. Sin embargo, este movimiento no implicó la desaparición de la primera de ellas.

En el archivo FME 1725 del Registro Público de Villahermosa aparecen dos actas de asambleas fechadas al 3 de noviembre de 2004 —dos años después de la fusión— donde aprobaron los reportes financieros, cambios en el Consejo de Administración y un reacomodo del capital. Ese día eliminaron las acciones emitidas antes con un valor cercano a los 70 mil pesos y emitieron nuevos títulos de propiedad tasados en 9.9 millones de pesos. Los dueños seguirían siendo las mismas personas, de hecho, ahí mismo los invitaron a firmar el nuevo paquete accionario.

A pesar de que los antecedentes empresariales de Fernando Paniagua se remontan hasta el final de la década de los noventa, las sociedades anónimas en las que aparece su nombre, tanto como accionista o miembro de los consejos de administración permanecen abiertas. En Constructora Paniagua Garduño, por ejemplo, fundada el 9 de octubre de 1998, él aparece como administrador único, sin cambios hasta el momento, según el Registro Público de la Propiedad de Huimanguillo, Tabasco, FME 2245.