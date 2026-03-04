Localizan en Centro a hombre sin vida y con huellas de tortura, además dejan cabeza humana al interior de una bolsa negra en colonia La Manga en Villahermosa.

La tarde de este martes, vecino de la ranchería Boquerón quinta sección, conocida como La Lagartera, en Centro, reportaron a las autoridades el hallazgo de un hombre sin vida y con visibles huellas de tortura.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas, cuando se reportó a las autoridades la aparición de un cuerpo a un costado de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

La víctima vestía pantalón de mezclilla, playera negra, tenía los ojos vendados, se encontraba atada de las manos y en aparente estado de descomposición.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes acordonaron la zona, mientras que los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las primeras investigaciones.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, por lo que se espera que la necropsia de Ley aporte datos para su identificación.

Cabe señalar que, de acuerdo al reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tabasco ya contabiliza al menos tres homicidios dolosos en los primeros días de marzo.

Hallan cabeza humana

La mañana de este miércoles, los vecinos de la colonia La Manga I en Villahermosa se toparon con un macabro hallazgo y es que, en el interior de una bolsa negra, abandonada en el cruce de las calles 6 y 10 de la comunidad, encontraron una cabeza humana.

Al sitio arribaron los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) quienes confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el levantamiento de los restos humanos.

Los hechos ocasionaron una fuerte movilización policíaca en la zona, donde los elementos de criminalística realizaban también los peritajes correspondientes para el inicio de la carpeta de investigación.

