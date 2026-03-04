Aguascalientes. - Un sacerdote murió calcinado en una habitación de su domicilio en la Zona Centro del municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes.

La tarde de este martes, familiares lo encontraron sin vida en la cama de su dormitorio, en donde presuntamente el resto del mobiliario presentaba afectaciones por el humo.

La Fiscalía General del Estado investiga la mecánica de los hechos. De acuerdo a las indagatorias preliminares una veladora cayó sobre el colchón y provocó la conflagración.

El cura identificado como Enrique Hernández Pérez, adulto mayor de 88 años, se encontraba en retiro del ejercicio sacerdotal.

Su familia se presentó en su casa este 3 de marzo de 2026, preocupada porque no había logrado comunicarse con él.

Al encontrarlo sin vida, dio aviso a las autoridades de Seguridad, lo que generó la movilización de policías, paramédicos y agentes ministeriales.

La vivienda se encuentra bajo custodia, puesto que siguen las indagatorias y actividades periciales.

La Diócesis de Aguascalientes señaló que Enrique, originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán, fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 1976 y desde 2005 decidió abandonar el ministerio sacerdotal y dedicarse a proyectos personales.

Desde esa fecha cortó toda relación con esta Diócesis de Aguascalientes.

“Como Iglesia, nos solidarizamos con todas las familias que sufren ante la muerte violenta de algún ser querido”.

Indicó que como institución confían en que las autoridades civiles esclarecerán este lamentable hecho y si la ocasión lo requiere se finquen las debidas responsabilidades.

afcl/LL