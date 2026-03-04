Culiacán. - En dos residencias del sector de Riveras de Tamazula, personas armadas usaron vehículos a gran velocidad y en reversa para derribar los portones de acceso y luego les prendieron fuego a las unidades para provocar incendios, sin que se reportarán personas lesionados por estos actos de vandalismo.

Los cuerpos de auxilio primeramente fueron notificados que, en una residencia de dos pisos ubicada en la calle Rio Piaxtla, había sido incendiado un vehículo en la entrada personal, por lo que el fuego amenazaba con propagarse al resto del inmueble.

El personal de bomberos y de la Cruz Roja que atendieron la primera llamada, llegaron al lugar y lograron sofocar el fuego sin encontrar evidencias de personas lesionadas o intoxicadas por humo, ya que no encontraron a nadie dentro de la vivienda.

Pocos minutos después, volvieron a recibir una llamada de auxilio de vecinos de la calle Río Évora, ya que otra residencia de una sola planta había sufrido los mismos daños en su puerta principal que fue derribada con un vehículo de color blanco, al que le prendieron fuego, por lo que los bomberos volvieron a intervenir.

Las autoridades de seguridad y del ejército que acudieron a ambos siniestros, luego de confirmar los actos de vandalismo a dos residencias, notificaron de los hechos a la Fiscalía General del Estado para que los investigue.

Horas antes de estos actos vandálicos, una residencia ubicada en un conjunto habitacional privado del fraccionamiento Portalegre fue vandalizada e incendiada por personas armadas que entraron al lugar en forma violenta y luego se retiraron,

El inmueble ubicado frente al área de juegos del residencial sufrió daños en su interior por el fuego provocado, sin que se encontraran personas en su interior.

afcl/LL