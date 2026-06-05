Estados Unidos creó 172 mil puestos de trabajo en mayo, muy por encima de lo esperado por el mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno publicados el viernes.

En el último año, el crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

"El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172 mil en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.3%", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

"Los incrementos de empleo se registraron en ocio y hostelería, gobiernos locales y atención sanitaria", agregó.

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Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 80 mil puestos de trabajo, menos de la mitad anunciados por el gobierno.

Los datos publicados el viernes también revisan al alza los puestos de marzo y abril (93 mil combinados), una señal de que el mercado laboral podría estar abandonando un período de turbulencias.

La Casa Blanca celebró las nuevas cifras y el portavoz Kush Desai afirmó que los datos habían "destrozado las expectativas".

Crecimiento del empleo por sectores en EU

El sector de ocio y hostelería sumó 70 mil puestos de trabajo el mes pasado, según los nuevos datos, muy por encima de su aumento mensual promedio de 14 mil en el último año.

El sector de la salud siguió siendo uno de los motores más sólidos del mercado laboral, con 35 mil empleos creados en mayo.

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El rubro de actividades financieras, sin embargo, suprimió 22 mil puestos, con pérdidas concentradas en los seguros y la banca comercial. El sector tiene 107 mil empleos menos que en su nivel máximo reciente, alcanzado en mayo de 2025.

El transporte aéreo perdió 9 mil empleos, después de que la aerolínea de bajo costo Spirit redujera gradualmente sus operaciones.

"Las ganancias en el empleo han superado significativamente las expectativas durante los últimos tres meses, lo que indica que pese a los precios más altos de la energía debido al conflicto con Irán y las preocupaciones de que la IA reduciría la demanda de trabajadores, la creación de empleo se ha acelerado", dijo Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

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