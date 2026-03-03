Culiacán, Sin.- El presunto feminicida de la joven activista de búsqueda, Rubí Patricia “N”, de 38 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana, en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes de Mazatlán, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades dieron a conocer que personal de investigación y de la Unidad Especializada en Aprehensiones, ejecutó la orden de captura de José Manuel “N”, de 24 años de edad, considerado como el presunto responsable de la muerte de la activista.

El viernes pasado, Rubí Patricia, miembro del colectivo de búsqueda de personas “Corazones Unidos por la Misma Causa”, fue encontrada muerta dentro de su casa, ubicada en un segundo piso del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, de la ciudad de Mazatlán, esta presentaba lesiones producidas por arma punzocortante.

Derivado de las investigaciones abiertas y los actos de investigación y trabajos de inteligencia de la Fiscalía General del Estado, se logró identificar al presunto responsable, de nombre, José Manuel “N”, de 24 años de edad, al que se le ejecutó una orden de aprehensión girada por un juez.

El presunto responsable de este feminicidio, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la zona sur, para que la autoridad determine en audiencia su situación jurídica.

Según la información que se conoce, la mañana del pasado viernes , sus compañeras del colectivo “Corazones Unidos por La Misma Causa”, extrañadas por su tardanza para salir a las excavaciones en busca de nuevas fosas clandestinas, le llamaron en forma insistente a su celular al no tener respuesta, acudieron a buscarla a su hogar.

Madre buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante; habría participado en localizar un cuerpo en las antiguas instalaciones de Pemex. Foto: Especial.

Ante la nula respuesta de Rubí Patricia, las activistas ingresaron a su vivienda y la encontraron muerta, por lo que notificaron del hecho a las autoridades policiacas y judiciales, por lo que los peritajes, la mujer presentaba lesiones en distintas partes de su cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.

Sus compañeras del colectivo, a través de las redes sociales, divulgaron que un día antes de su muerte violenta, ella partició en el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino en las antiguas instalaciones de Petróleos Mexicanos, en Mazatlán.

En ese sitio, las rastreadoras, localizaron el cuerpo de un hombre en un contenedor de agua, por lo que fue necesario solicitar el auxilio de miembros del escuadrón de Salvamento Acuático para rescatarlo.

aov/cr