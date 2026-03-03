La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fue cumplida la orden de aprehensión en contra de un masculino menor de 16 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de una menor de identidad reservada de 14 años, registrado en Naco, Sonora.

De acuerdo con los datos de investigación, los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre los días 22 y 23 de febrero de 2026, en el domicilio ubicado en la calle Ignacio Ramírez, entre 16 de Septiembre y 5 de Febrero, en Naco, Sonora.

Las pruebas periciales en materia de genética forense establecieron la presencia de ADN del adolescente imputado en el cuerpo de la víctima. Además, en las pertenencias del señalado también se identificaron correspondencias con el perfil genético de la víctima, lo que corrobora la teoría del caso.

Las indagatorias establecen que el adolescente habría agredido a la víctima cuando se encontraba sola, provocándole la muerte, toda vez que existen otros datos de prueba que establecen la oportunidad y el móvil del homicida.

El Agente del Ministerio Público especializado integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente. Una vez ejecutada, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que esta representación social formuló imputación, quedando en internamiento ante el tribunal.

La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el Juez fijó como fecha el próximo 6 de marzo para resolver sobre la vinculación a proceso. En tanto, se determinó el internamiento del imputado como medida cautelar.

La madre de la víctima exige que sea juzgado como adulto y con todo el rigor de la ley.

