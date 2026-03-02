Más Información

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Petróleo mexicano alcanza su mayor precio en siete meses; conflicto en Medio Oriente impulsa cotización

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Cuernavaca, Mor.- El cuerpo de la estudiante de la UAEM, , fue localizado esta tarde en un predio del poblado de Chamilpa, zona boscosa de Cuernavaca que limita con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, según confirmó una fuente cercana a la búsqueda a .

El hallazgo ocurrió en un terreno situado en la parte norte de la UAEM, a un costado de la zona donde la comisión interinstitucional de búsqueda de personas trabajó desde el viernes pasado. En esas jornadas ubicaron la casa de uno de los presuntos responsables, , en donde hallaron la credencial del INE y la bolsa de la joven de 18 años de edad.

La localización del cuerpo ocurre luego del endurecimiento de acciones de estudiantes que exigen a la autoridades universitarias transparencia en las investigaciones. Esta tarde rompieron puertas de vidrio y destruyeron cámaras de video en el edificio de la rectoría de la UAEM.

Hallan el cuerpo de Kimberly, estudiante de la UAEM reportada como desaparecida (02/03/2026). Foto: Captura de pantalla
