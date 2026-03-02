Más Información
Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU
Cuernavaca, Mor.- El cuerpo de la estudiante de la UAEM, Kimberly Jocelin Ramos, fue localizado esta tarde en un predio del poblado de Chamilpa, zona boscosa de Cuernavaca que limita con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, según confirmó una fuente cercana a la búsqueda a EL UNIVERSAL.
El hallazgo ocurrió en un terreno situado en la parte norte de la UAEM, a un costado de la zona donde la comisión interinstitucional de búsqueda de personas trabajó desde el viernes pasado. En esas jornadas ubicaron la casa de uno de los presuntos responsables, Jared Alejandro, en donde hallaron la credencial del INE y la bolsa de la joven de 18 años de edad.
La localización del cuerpo ocurre luego del endurecimiento de acciones de estudiantes que exigen a la autoridades universitarias transparencia en las investigaciones. Esta tarde rompieron puertas de vidrio y destruyeron cámaras de video en el edificio de la rectoría de la UAEM.
