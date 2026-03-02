Cuernavaca, Mor.- El cuerpo de la estudiante de la UAEM, Kimberly Jocelin Ramos, fue localizado esta tarde en un predio del poblado de Chamilpa, zona boscosa de Cuernavaca que limita con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, según confirmó una fuente cercana a la búsqueda a EL UNIVERSAL.

El hallazgo ocurrió en un terreno situado en la parte norte de la UAEM, a un costado de la zona donde la comisión interinstitucional de búsqueda de personas trabajó desde el viernes pasado. En esas jornadas ubicaron la casa de uno de los presuntos responsables, Jared Alejandro, en donde hallaron la credencial del INE y la bolsa de la joven de 18 años de edad.

Lee también Rechazan proyecto de Cablebús en Puebla; protestas y críticas por impacto ambiental y falta de transparencia

La localización del cuerpo ocurre luego del endurecimiento de acciones de estudiantes que exigen a la autoridades universitarias transparencia en las investigaciones. Esta tarde rompieron puertas de vidrio y destruyeron cámaras de video en el edificio de la rectoría de la UAEM.

Hallan el cuerpo de Kimberly, estudiante de la UAEM reportada como desaparecida (02/03/2026). Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/ml