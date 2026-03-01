A siete días del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes,“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el país sigue resintiendo las consecuencias de uno de los golpes más significativos al crimen organizado en los últimos años.

El pasado 22 de febrero, fuerzas federales abatieron al capo jaliciense en un operativo en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con el acta de defunción, Oseguera Cervantes murió a las 10:30 horas a causa de disparos en pecho, estómago y piernas, en el marco de una acción encabezada por el Ejército y autoridades federales.

Violencia inmediata tras su muerte

Horas después de confirmarse el abatimiento, se desató una ola de violencia en Jalisco y otros estados con presencia del CJNG; se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos comerciales.

El gobierno de Jalisco informó que, hasta ese momento, los disturbios dejaron 25 personas detenidas, además de saqueos en 69 tiendas de conveniencia y daños a 18 sucursales del Banco del Bienestar. Municipios relaciones con el grupo criminal también reportaron tensión y enfrentamientos en los días posteriores.

En destinos turísticos como Puerto Vallarta, la presencia de fuerzas federales se intensificó con sobrevuelos, patrullajes terrestres y operativos permanentes para inhibir nuevos actos violentos.

Autos incendiados en Morelos tras muerte de "El Mencho" (22/02/2026). Foto: Especial

La “narconómina” y las investigaciones

En los días siguientes al operativo, se dio a conocer que en el sitio donde se refugió el líder criminal fueron hallados documentos internos del CJNG, entre ellos una “narconómina”.

De acuerdo con datos recabados por EL UNIVERSAL, estos documentos incluían listados de pagos a integrantes de la organización, gastos operativos y presuntos apoyos a colaboradores.

A mano o a computadora, los registros de los gastos y ganancias de este grupo criminal se plasmaban de manera diaria, semanal o mensual. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Entre algunos de los hayados en su nómina se encontró que la policía de élite de Chiapas, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), formaba parte de esta.

Entre ellos destacan la entrega de 100 mil pesos a la “Estatal Pakales”; 50 mil pesos a “secretaria S. Cristóbal”; 50 mil pesos “municipio San Cristóbal”; “Direc. Chapa Corzo”, 50 mil pesos; “Lic. Chapa Corzo”, 35 mil pesos.

De acuerdo con la narconómina, el CJNG tiene desplegado un “ejército” de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos de entre 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil pesos a la semana.

"El Mencho" llevaba un registro exhaustivo de los pagos mensuales y el flujo de dinero dentro de su organización dividido en:

Pagos a sicarios

Sueldo de "halcones"

Corruptelas dentro de las fuerzas de seguridad

Gastos operativos

Terceros involucrados

Fotos: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

La información es parte de las carpetas de investigación que analiza la Fiscalía General de la República (FGR).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la documentación asegurada sigue bajo revisión y que, hasta el momento de su declaración, no se habían confirmado vínculos directos con funcionarios públicos dentro de esas indagatorias.

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza

La narconómina también reveló que el CJNG llevaba un control mensual de las armas y municiones que entregaba a sus sicarios desplegados en sus respctivos territorios.

En las anotaciones bajo el nombre "Salida de herramientas", se especifica la distribución de un arsenal conformado por fusiles Barrett, AK-47 (Cuerno de Chivo), AR-15, Minimi (miniametralladora) un rifle SCAR, que usan las fuerzas especiales de Estados Unidos, y granadas de fragmentación.

En la hoja con anotaciones a mano, se registró la entrega de de 14 rifles AK-47, un Barrett calibre 50, un fusil de asalto para Combate de las Fuerzas Especiales (SCAR, por sus siglas en inglés), una miniametralladora y seis granadas de fragmentación o artefactos explosivos para "Mano Tunka".

También se da cuenta de 20 fusiles AR-15 para “Ramón” y “Rafa”, respectivamente; cinco armas cortas, para “Dany GDL”; 2 mil 300 cartuchos calibre 50 y 308 para Camilión.

Además de 50 cartuchos calibre 50 para “Cipriano”; 5 mil cartuchos de fusil AR-15 para “Ramón”; “10 plakas de tostón (Barrett) Ramón”; “100 tiros de tostón Ramón; “10 papas (granadas de fragmentación) Ramón” y “20 papas (granadas de fragmentación) Javito”.

En una carta del 7 de agosto de 2025, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación revela que el armamento llega al grupo criminal a través de tráileres en los que también ponen droga.

Control mensual de las armas, granadas de fragmentación y municiones entregadas por el CJNG, además de otros gastos como funeral. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

¿Quién tomará el control?

Tras la caída de “El Mencho”, identificaron a cuatro posibles sucesores dentro del CJNG, de los cuales dos serían los perfiles más probables para asumir el liderazgo, de acuerdo con García Harfuch. Todos permanecen bajo investigación y seguimiento, mencionó.

Especialistas en seguridad consultados por el diario advierten que la fragmentación o disputa interna por el control podría generar nuevos episodios de violencia en regiones estratégicas para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas.

La ruta internacional de mercurio del CJNG

Las autoridades mexicanas están investigando una red internacional de tráfico de mercurio operada por el CJNG. El mercurio, un metal altamente tóxico, es utilizado en actividades ilícitas, principalmente en la minería ilegal, para la extracción de oro.

La investigación ha revelado que el CJNG ha establecido rutas internacionales para contrabandear mercurio desde México hacia otros países.

Los traficantes utilizan diversas técnicas de ocultamiento y redes de empresas fachada para mover el mercurio a través de las fronteras de forma clandestina.

La ruta del mercurio ha sido identificada como una de las fuentes de financiamiento del CJNG, lo que refuerza la presencia del grupo en actividades criminales transnacionales.

Entrega del cuerpo y cierre forense

Casi una semana después del abatimiento, la FGR confirmó la entrega del cuerpo de Oseguera Cervantes a sus familiares, una vez concluidos los procedimientos legales correspondientes.

La dependencia detalló que se realizaron pruebas genéticas para confirmar los lazos consanguíneos de quienes reclamaron los restos, antes de autorizar su liberación.

Carrozas fúnebres presuntamente con los restos de Nemesio Oseguera "El Mencho", salen de la FGR. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

