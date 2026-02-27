Más Información

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla

Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Caída de "El Mencho" tendría efectos económicos limitados: Moody’s; gestión de violencia, clave para T-MEC y Mundial 2026

Caída de "El Mencho" tendría efectos económicos limitados: Moody’s; gestión de violencia, clave para T-MEC y Mundial 2026

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que sigue la en Concordia, Sinaloa.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 27 de febrero en Mazatlán, García Harfuch insistió en que contra empresas mineras en el estado.

“Tuvimos contacto con otras empresas, y en el caso de esta empresa y otras de Sinaloa, no tienen ellos reporte ni quejas de extorsión ni denuncia alguna, ni tampoco habían tenido algún tipo o acto de molestia en esta en esta empresa”, dijo el secretario de Seguridad.

Lee también

Mineros fueron confundidos con grupo delictivo

Recientemente, Omar García Harfuch declaró que los mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes de un grupo contrario de la delincuencia y que no se recibieron denuncias por extorsión.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el pasado 13 de febrero que la Fiscalía General de la República (FGR) hacía una investigación “mucho más profunda”.

Omar García Harfuch recordó que tras las investigaciones, el Ejército Mexicano involucradas con la desaparición de los mineros, uno de ellos era líder de una célula delictiva y de los principales generadores de violencia en Concordia.

Lee también

FGR informará sobre fosas en Concordia

Sobre las encontradas en el mismo municipio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) brindará información, pues es un tema “muy técnico de periciales”.

“Está en apoyo también de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda. Hoy mismo lo reviso con la fiscal General de la República, si me lo permite y se lo informamos. Es un tema que tienen ellos muy muy técnico”, refirió García Harfuch.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]