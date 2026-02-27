Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que sigue la búsqueda de los mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 27 de febrero en Mazatlán, García Harfuch insistió en que no hay reporte de extorsión contra empresas mineras en el estado.

“Tuvimos contacto con otras empresas, y en el caso de esta empresa y otras de Sinaloa, no tienen ellos reporte ni quejas de extorsión ni denuncia alguna, ni tampoco habían tenido algún tipo o acto de molestia en esta en esta empresa”, dijo el secretario de Seguridad.

Lee también Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Mineros fueron confundidos con grupo delictivo

Recientemente, Omar García Harfuch declaró que los mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes de un grupo contrario de la delincuencia y que no se recibieron denuncias por extorsión.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el pasado 13 de febrero que la Fiscalía General de la República (FGR) hacía una investigación “mucho más profunda”.

Omar García Harfuch recordó que tras las investigaciones, el Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas involucradas con la desaparición de los mineros, uno de ellos era líder de una célula delictiva y de los principales generadores de violencia en Concordia.

Lee también "El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

FGR informará sobre fosas en Concordia

Sobre las fosas encontradas en el mismo municipio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) brindará información, pues es un tema “muy técnico de periciales”.

“Está en apoyo también de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda. Hoy mismo lo reviso con la fiscal General de la República, si me lo permite y se lo informamos. Es un tema que tienen ellos muy muy técnico”, refirió García Harfuch.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr