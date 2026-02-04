Culiacán.- En los operativos aéreos y terrestres desplegados por fuerzas federales y estatales en búsqueda de los 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corpo, en los poblados Concepción y el Verde, en el municipio de Concordia, fueron detenidos tres hombres y una mujer con armas, cargadores y chalecos tácticos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales Estatales, en una primera acción realizada en la comunidad de El Verde, del municipio de Concordia, lograron detener a dos hombres jóvenes, los cuales portaban dos rifles AK-47.

También se les encontró ocho cargadores abastecidos para armas automáticas calibre 7.62X 39, 240 cartuchos útiles para los rifles AK-47 y dos chalecos tácticos, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que determinar si están relacionados con la desaparición del personal minero.

En otros de los operativos efectuados por personal del mismo grupo de Operaciones Especiales Estatales, en el poblado la Concepción, en el mismo municipio, detectaron a un hombre y una mujer armados, los cuales al detectar su presencia intentaron huir.

Los elementos estatales lograron alcanzarlos y se les aseguró un fusil SCAR Multi-Calibre, una pistola Glock-22, calibre 40, dos cargadores abastecidos, calibre 7.62X 51 mm, un cargador para la pistola, 55 cartuchos útiles, de dos calibres distintos, por lo que la pareja fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal.

El domingo pasado fue desplegada una fuerza de mil 190 elementos de las fuerzas federales y estatales, con respaldo de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan, para rastrear en toda la zona serrana y urbana del sur del estado a los diez trabajadores mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

Se informó que esta fuerza de mil 900 elementos está formada por 800 elementos del ejército, 270 de las Fuerzas Especiales, cien de la Guardia Nacional, 20 elementos ministeriales, con respaldo de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C- Texas.

Fue a través de las redes sociales que sus familiares divulgaron que el pasado día 23 de enero presuntamente personas armadas privaron de su libertad a diez trabajadores mineros de Concordia, entre ellos a dos miembros de seguridad identificados como Javier Guillermo Valle y Vargas y Javier Valdez Valenzuela.

También se documentó que entre los desaparecidos se encuentran: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Espinoza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saul Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar, José Jiménez y Miguel Tapia.

