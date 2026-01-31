Zacatecas.- En Zacatecas se realizan cadenas de oración y se han difundido de manera masiva las fotografías de Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez, dos ingenieros zacatecanos que también forman parte de los 10 trabajadores mineros que fueron privados de la libertad el 23 de enero, en el municipio de Concordia en Sinaloa.

Este caso ha impactado en la sociedad zacatecana cuando se comenzaron a difundir y viralizar los rostros de los dos ingenieros que son originarios de los municipios de Sombrerete y de Cañitas de Felipe Pescador, quienes salieron de sus pueblos en búsqueda de una oportunidad al viajar aquel estado para trabajar en la minera canadiense Vizla Silver Corp.

Foto: Fiscalía General de Justicia de Zacatecas

El fiscal Cristian Camacho Osnaya confirmó que, tras darse a conocer el caso de la desaparición de los trabajadores mineros en Sinaloa, las familias de los dos jóvenes ingenieros recurrieron a la fiscalía zacatecana para notificar la desaparición de Ignacio Aurelio, de 40 años, así como de José Ángel, de 37 años, a quienes se le dio atención y apoyo.

De inmediato, dijo que entabló contacto con la Fiscalía de Sinaloa que es la que lleva la investigación de este caso y ha establecido estrecha colaboración con su homólogo para tener conocimiento del avance y resultados de las acciones, además de referir que el caso ha escalado al plano nacional y varias acciones las atrajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cabe mencionar que por la tarde-noche de este viernes también la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha emitido las fichas de búsqueda de los dos ingenieros zacatecanos desaparecidos en Sinaloa.

De igual manera, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) que es presidida por el zacatecano Rubén del Pozo, hizo un llamado a las autoridades para implementar acciones que permitan el regreso con bien de los trabajadores: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral”, expresó la organización.

Foto: Fiscalía General de Justicia de Zacatecas

Mientras tanto, en las redes de los devotos al Santo Niño de Atocha, ubicado en Plateros en el municipio de Fresnillo, se colocaron las dos fotografías de los ingenieros con cadenas de oración, donde se suplica el milagro para la pronta localización de los mineros:

“Santo Niñito de Atocha tú que eres consuelo de los afligidos (…) te pedimos por las personas desaparecidas, en especial por los 10 mineros que levantaron en Concordia, Sinaloa; 2 de ellos son de Zacatecas: Ignacio Aurelio Salazar y José Ángel Hernández Vélez. Santo Niño de Atocha tú que intercedes en los casos desesperados y en la búsqueda de caminos cerrados, te pedimos por ellos y por sus familias”, se lee en la oración.

