Culiacán, Sin a 30 de enero. - La empresa minera canadiense, Vizsla Silver Corp. que explota plata en la zona de Panuco, en el municipio de Concordia, anunció la suspensión de sus actividades, a causa de la desaparición de diez de sus trabajadores, entre ellos, ingenieros, geólogos y personal de vigilancia.

Como medida preventiva, la empresa minera dispuso suspender sus actividades en la zona serrana del municipio sureño de Sinaloa, en donde el pasado 23 de enero, presuntamente un grupo armado irrumpió, el complejo habitacional donde se encontraban descansando.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que se mantiene un operativo de búsqueda de los diez trabajadores de dicha mina, por lo que el Gabinete Federal de seguridad trabaja en este hecho.

El funcionario federal ofreció a las familias de los ingenieros, geólogos y elementos de seguridad privada de dicha mina que no parar en su búsqueda, ya que se mantiene abierta una investigación sobre los hechos.

La tarde del jueves pasado, se dio a conocer que las investigaciones abiertas por la desaparición de diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, en la sierra del municipio de Concordia se tiene abierta una carpeta de investigación y un operativo de búsqueda, con apoyo de las fuerzas federales, en las hace dos días de practicó una diligencia.

La Fiscalía General del Estado informó que el pasado 24 de enero, a través de la línea de emergencia, la apoderada legal de la empresa minera, ubicada en el municipio de Concordia, denunció los hechos, por lo que se activaron los protocolos y acciones institucionales correspondientes.

Según un informe del órgano autónomo de investigación, se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas, y quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por particulares.

La Fiscalía General del Estado, en coordinación institucional con autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, implementó un operativo de búsqueda y realiza diversas diligencias de investigación encaminadas a la localización de personas.

A través de las redes sociales, sus familiares divulgaron que el pasado día 23 de enero, presuntamente personas armadas privaron de su libertad a diez trabajadores, entre ellos a dos miembros de seguridad, identificados como Javier Vargas y Javier Valdez, cuando se encontraban en un campamento descansando, cerca de la mina canadiense.

También, se documentó que entre los desaparecidos se encuentran, Ignacio Salazar, Ignacio Castañeda, el ingeniero, Antonio Esparza, gerente de relaciones comunitarias, el ingeniero, Antonio Jiménez, coordinador operativo de seguridad, el ingeniero, Antonio de la O, supervisor del Medio Ambiente y el geólogo, José Castañeda y Saul Alberto Ochoa Pérez, este último originario del estado de Chihuahua, entre otros.

A través de un comunicado, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogo de México denunció que el pasado día viernes 23 de enero, un comando armado irrumpió en un fraccionamiento del municipio de Concordia, donde se encontraban hospedados 10 empleados de la empresa minera Vizsla Silver y se los llevó.

La organización hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que intervengan y busquen a los trabajadores desaparecidos, por lo que se espera que estos sean localizados.

dmrr/cr