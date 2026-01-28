Más Información

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

Culiacán, Sin.- En la zona serrana del municipio de Concordia, se reportó la de la mina Vizsla Silver Corp, entre ellos los ingenieros Antonio “N”, con cargo de supervisor del medio ambiente, Antonio Esparza, gerente de relaciones comunitarias y José Castañeda.

A través de las redes sociales, sus familiares divulgaron que el pasado día 23 de enero, presuntamente privaron de su libertad a diez trabajadores, entre ellos a dos miembros de seguridad, identificados como Javier Vargas y Javier Valdez, cuando se encontraban en un campamento descansando, cerca de la mina canadiense.

Uno de los trabajadores reportados desaparecidos en Sinaloa (28/01/2026). Foto: Especial
Uno de los trabajadores reportados desaparecidos en Sinaloa (28/01/2026). Foto: Especial

Lee también

Uno de los empleados privados de su libertad, es Saul Alberto Ochoa Pérez, de 40 años de edad, originario del Estado de Chihuahua, por lo que el gobierno de dicha entidad, emitió una con sus características.

Los datos divulgados en las redes sociales con algunas fotos de los trabajadores, hacen mención que la mayor parte de los trabajadores privados de su libertad por personas armadas, con ingenieros en diversas ramas y proceden del vecino estado de Sonora.

Ficha de búsqueda de Saúl Alberto Ochoa (28/01/2026). Foto: Especial
Ficha de búsqueda de Saúl Alberto Ochoa (28/01/2026). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]