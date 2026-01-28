Culiacán, Sin.- En la zona serrana del municipio de Concordia, se reportó la desaparición de diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, entre ellos los ingenieros Antonio “N”, con cargo de supervisor del medio ambiente, Antonio Esparza, gerente de relaciones comunitarias y José Castañeda.

A través de las redes sociales, sus familiares divulgaron que el pasado día 23 de enero, presuntamente personas armadas privaron de su libertad a diez trabajadores, entre ellos a dos miembros de seguridad, identificados como Javier Vargas y Javier Valdez, cuando se encontraban en un campamento descansando, cerca de la mina canadiense.

Uno de los trabajadores reportados desaparecidos en Sinaloa (28/01/2026). Foto: Especial

Lee también Detectan irregularidades en millonario contrato con empresa de tecnología en Poder Judicial yucateco; fue contratada por adjudicación directa

Uno de los empleados privados de su libertad, es Saul Alberto Ochoa Pérez, de 40 años de edad, originario del Estado de Chihuahua, por lo que el gobierno de dicha entidad, emitió una ficha de búsqueda con sus características.

Los datos divulgados en las redes sociales con algunas fotos de los trabajadores, hacen mención que la mayor parte de los trabajadores privados de su libertad por personas armadas, con ingenieros en diversas ramas y proceden del vecino estado de Sonora.

Ficha de búsqueda de Saúl Alberto Ochoa (28/01/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr