Culiacán, Sin.- En la zona serrana del municipio de Concordia, se reportó la desaparición de diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, entre ellos los ingenieros Antonio “N”, con cargo de supervisor del medio ambiente, Antonio Esparza, gerente de relaciones comunitarias y José Castañeda.
A través de las redes sociales, sus familiares divulgaron que el pasado día 23 de enero, presuntamente personas armadas privaron de su libertad a diez trabajadores, entre ellos a dos miembros de seguridad, identificados como Javier Vargas y Javier Valdez, cuando se encontraban en un campamento descansando, cerca de la mina canadiense.
Uno de los empleados privados de su libertad, es Saul Alberto Ochoa Pérez, de 40 años de edad, originario del Estado de Chihuahua, por lo que el gobierno de dicha entidad, emitió una ficha de búsqueda con sus características.
Los datos divulgados en las redes sociales con algunas fotos de los trabajadores, hacen mención que la mayor parte de los trabajadores privados de su libertad por personas armadas, con ingenieros en diversas ramas y proceden del vecino estado de Sonora.
