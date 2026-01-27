Más Información

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

FGR reporta exceso de velocidad en descarrilamiento del Tren Interoceánico; ejercerá acción penal

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?; la académica del derecho que hoy dirige el CIDE

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Esperanza en la lucha contra el cáncer de páncreas; científicos logran curación completa en ratones

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Salamanca, Gto.- En la capilla de la comunidad de San José de Marañón, familiares y amigos ofrecieron una misa conjunta para Beto y Carmelita, dos de las ocurrida el domingo en un campo de futbol de Loma de Flores.

Luis Alberto, conocido por todos como Beto, tenía 16 años, vivió siempre al lado de sus amigos, y rodeado de ellos se fue. Este martes, medio centenar de jóvenes lo acompañó al cementerio.

En el mismo lugar, a tres metros de distancia, lloraban alrededor del féretro de Carmelita, amiga y vecina de Beto, también por un comando armado al concluir un partido del fútbol.

Lee también

Frente a los féretros color blanco envueltos de flores, globos y sus fotografías, el párroco dio lectura a un mensaje de solidaridad enviado por el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.

“No existen palabras suficientes para aliviar un dolor de esta magnitud. Los saludo con el corazón de pastor, profundamente conmovido y herido por la pérdida tan dolorosa, he estado orando por las familias cuya vida fue arrebatada. Dios conoce sus lágrimas y permanece cercano a los corazones quebrantados”, transmitió el presbítero.

Tras la misa de cuerpo presente, los féretros fueron llevado en camionetas al panteón de San José de Temascatío, alrededor de treinta motocicletas cuyos jóvenes pilotos hacían rugir sus motores en honor a su amigo.

Beto fue una de las víctimas de la masacre (27/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL
Beto fue una de las víctimas de la masacre (27/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Lee también

Los asistentes aplaudían y coreaban “¡Se ve, se siente, Betito está presente!” al momento que le echaban una porra, mientras desde las bocinas de la camioneta se escuchaba el tema “Mi última caravana”, de Gerardo Díaz, la canción tipo regional mexicano con la que el joven quería que lo sepultaran:

“Cuando yo me muera / Quiero que me paseen / Por las calles de mi pueblo / Donde feliz me la pasaba / Quiero que mis vecinos / Cuando vayan pasando / Pongan música bien fuerte / De la que a mí me gustaba / Quiero que se escuche / Música en todito el pueblo… Cuando llegue al panteón / Que carguen mi cajón / Directito hasta la fosa / Los que fueron mis amigos…”, reza en parte el tema.

Este martes, la Fiscalía General del Estado informó que las personas en las canchas de futbol son:

  • Juan Francisco "N"
  • María del Carmen "N"
  • Martín "N", Antonio "N"
  • Carlos Alejandro
  • Miguel Angel "N"
  • José "N"
  • Brayan Daniel "N"
  • María Elena de la Cruz "N" (guardia)
  • Alejandro "N”
  • Un adolescente de 16 años (Luis Alberto)”
Decenas de personas asisten a sepultar a las víctimas (27/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL
Decenas de personas asisten a sepultar a las víctimas (27/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]