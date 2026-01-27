¿Cómo es Salamanca?; el municipio de Guanajuato donde se registró una masacre en campos de futbol

El pasado 25 de enero, el Gobierno Municipal de Salamanca reportó que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque armado registrado en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores en Guanajuato.

El ataque ocurrió mientras las víctimas convivían en un campo deportivo, donde hombres armados ingresaron a la cancha y abrieron fuego en pleno encuentro de futbol.

Ante ello, la autoridad municipal informó que diez personas murieron en el sitio y una más falleció mientras era atendida en un hospital.

Lee también Muere Alexis Ortega; esta fue la última publicación del actor de doblaje en Instagram

Asimismo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para brindar la atención correspondiente y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron de manera inmediata un operativo para la localización de los responsables.

¿Cómo es Salamanca?

De acuerdo con el sitio oficial del municipio, la ciudad de Salamanca tiene sus raíces en el antiguo asentamiento otomí llamado Xidoo, que significa “lugar sobre tepetate”.

Foto: Google Maps

Recibió su nombre en 1603 por disposición del virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo. "A lo largo de su historia, ha visto surgir joyas como el convento agustino de San Juan de Sahagún, erigido en 1615, y en 1895 fue elevada a rango de ciudad", detalló el sitio.

Lee también Mamá de bebés con tanques de oxígeno agradece apoyo tras viralizarse su historia; “seguimos sin creerlo”

Foto: Google Maps

En tanto, su gastronomía “combina tradición y creatividad en cada bocado”. Entre sus sabores más representativos se encuentra el tradicional pozole verde y su original variante con salchicha.

Aunado a ello, artesanos locales moldean y pulen bronce para crear campanas, esculturas y piezas decorativas que han trascendido fronteras, convirtiéndose en un orgulloso emblema de la creatividad y calidad salmantina.

Foto: Google Maps

También te interesará:

¿Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas?; guía paso a paso

Año Nuevo Chino 2026: ¿qué animal representa el nuevo ciclo y qué simboliza?

¿Por qué tu gato te toca la cara con su pata y qué significa este comportamiento?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr