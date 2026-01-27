Mamá de bebés con tanques de oxígeno agradece apoyo tras viralizarse su historia; “seguimos sin creerlo”

Hace unos días, una escena captada en calles de la Ciudad de México (CDMX) y posteriormente difundida en redes sociales llamó la atención de miles de usuarios. Las imágenes mostraban a una pareja trasladándose a pie junto a sus bebés recién nacidos, mientras cargaban tanques de oxígeno para atender sus necesidades médicas.

El material fue grabado el pasado 8 de enero por la creadora de contenido Yessenia Barraza, quien explicó que captó la escena mientras viajaba en un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte. La difusión del video generó tal impacto que llegó hasta el empresario Heriberto Vargas, quien decidió intervenir a través de sus plataformas digitales.

A través de redes sociales, Vargas inició una búsqueda pública para localizar a la pareja, con el objetivo de obsequiarles un automóvil que facilitara su movilidad y el traslado de los mellizos a sus consultas médicas.

Mamá de bebés con tanques de oxígeno agradece apoyo tras viralizarse su historia

Tras el llamado, usuarios comenzaron a compartir la publicación, lo que permitió que el mensaje llegara a Valeria, mamá de los bebés, quien abrió una cuenta en TikTok para agradecer el apoyo recibido por parte de la comunidad digital.

“Me gustaría agradecerle a todas esas personas que, a través de los comentarios, nos han estado enviando todas sus bendiciones, todos sus buenos deseos y su buena vibra”, expresó.

Asimismo, señaló que tanto ella como su esposo se encuentran sorprendidos por el alcance que tuvo el video difundido en plataformas digitales, donde aparecen caminando con sus bebés en canguros y sosteniendo los tanques de oxígeno.

“No saben lo bonito que se siente saber que existen personas allá afuera que, a pesar de que no nos conocen, están dispuestas a apoyarnos y a defendernos de los comentarios malintencionados”, agregó.

También agradeció la intención de Heriberto de regalarles un automóvil, ya que, dijo, les permitiría facilitar el traslado de sus hijos a las citas médicas.

“Aún seguimos sin creerlo. No es algo que pase todos los días ni algo que pensáramos que nos fuera a ocurrir a nosotros. Es algo de lo que siempre vamos a estar agradecidos”, mencionó.

Finalmente, recalcó que aunque algunas personas han ofrecido donaciones, medicamentos, oxígeno e incluso dinero, actualmente no lo necesitan, ya que el seguro médico con el que cuentan cubre la mayoría de las necesidades de sus hijos. Por ello, señaló que no desean recibir apoyos que podrían beneficiar a otras familias.

“Ni Yessenia, ni Heriberto, ni nosotros estamos pidiendo algún tipo de donación. Tampoco abrimos ninguna página para depósitos ni nada por el estilo, para que eviten caer en alguna estafa”, concluyó.

