Empresario busca a padres captados en CDMX caminando con bebés y tanques de oxígeno; desea regalarles un auto

En los últimos días, una grabación grabada en calles de la Ciudad de México (CDMX) se volvió tendencia en redes sociales. Las imágenes muestran a una joven pareja caminando con sus bebés recién nacidos mientras transportan tanques de oxígeno, una escena que generó varias reacciones, así como muestras de apoyo en plataformas como X (antes Twitter).

El clip, captado y difundido por la creadora de contenido Yessenia Barraza, muestra a la madre cargando en brazos a uno de los bebés, mientras el padre lleva al otro en el pecho para mantener las manos libres y poder trasladar los tanques de oxígeno que ambos menores requieren para sobrevivir.

De acuerdo con la mujer, el video fue grabado el pasado 8 de enero, cuando se trasladaba en un Uber rumbo a una cita de trabajo. Señaló que decidió compartir las imágenes al considerar que la escena reflejaba la realidad de muchos padres de familia que enfrentan grandes desafíos para cuidar a sus hijos; por lo que, como fotógrafa especializada en bebés y como ciudadana, no pudo permanecer indiferente ante la situación.

Empresario busca a padres captados en la CDMX caminando con bebés y un tanque de oxígeno

A partir de la difusión del videoclip, surgió una acción solidaria encabezada por Heriberto Vargas, empresario del sector automotriz, quien publicó un mensaje en Facebook con el objetivo de ubicar a la pareja.

En su publicación informó que desea entregarles un automóvil gratis como una forma de apoyo para mejorar su movilidad y facilitar sus traslados médicos.

“Estoy buscando a esta pareja con sus pequeños niños para regalarles un carro totalmente gratis. No va a ser el mejor carro del año, pero sé que les va a servir muchísimo para salir adelante”, escribió.

El empresario explicó que su decisión está relacionada con su experiencia personal como padre y con la intención de apoyar a familias que enfrentan situaciones similares.

Tras hacerse público el ofrecimiento, usuarios de distintas plataformas digitales comenzaron a compartir el mensaje con el objetivo de identificar y contactar a los padres. Varias personas coincidieron en que contar con un vehículo podría marcar una diferencia importante para la familia, al reducir los riesgos asociados al traslado de los tanques de oxígeno, facilitar el acceso a consultas y tratamientos médicos, y disminuir el desgaste físico que implica movilizarse a pie con recién nacidos y equipo especializado.

