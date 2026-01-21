Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe

La propagación del sarampión en México ha encendido alertas sanitarias a nivel nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero de 2026 se han confirmado más de 7 mil 168 casos de sarampión y 24 defunciones relacionadas con esta enfermedad viral. La información proviene del Informe Diario del Brote de Sarampión elaborado por la Dirección General de Epidemiología.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El seguimiento epidemiológico indica que el virus se encuentra presente en las 32 entidades federativas, con reportes activos en 252 municipios. Los primeros contagios se detectaron en febrero de 2025 en el estado de Chihuahua, donde una parte de los casos estuvo relacionada con esquemas de vacunación incompletos o inexistentes.

Desde entonces, el número de personas infectadas ha aumentado de manera progresiva, extendiéndose durante 2025 y los primeros meses de 2026.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Ante la expansión del brote de sarampión, el Gobierno de México anunció el fortalecimiento de la vacunación contra el sarampión en zonas de alta concentración y movilidad de personas. Entre los puntos prioritarios se encuentran aeropuertos, terminales de autobuses y espacios de tránsito frecuente.

Inician jornada de vacunación en el Istmo de Oaxaca ante el surgimiento de casos de Sarampión (07/01/2026). Foto: Especial

Las autoridades sanitarias señalaron que los adultos de 20 a 39 años deben iniciar o completar su esquema de vacunación, en particular quienes no recuerdan haber recibido la vacuna durante la infancia o no poseen comprobantes oficiales.

También se recomienda la aplicación de la vacuna a los siguientes grupos:

Niñas y niños de 12 y 18 meses

Población infantil rezagada de 2 a 9 años

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

Además, se determinó adelantar la aplicación de una dosis cero contra el sarampión a bebés de 6 a 11 meses, como medida de protección temprana frente al virus.

Síntomas del sarampión que deben identificarse

El sarampión es una enfermedad viral que puede iniciar con manifestaciones generales y evolucionar rápidamente. Entre los principales síntomas del sarampión se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas en el interior de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

