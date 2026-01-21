En los primeros 20 días de 2026, el brote de sarampión que ya afecta a los 32 estados del país ha mostrado un repunte importante en Jalisco, que cuenta 385 casos, 50.6% de los760 enfermos a nivel nacional en lo que va del año.

Para contener el brote, las autoridades sanitarias de Jalisco buscan aplicar poco más de 1.3 millones de vacunas en 45 días máximo, para llegar así a un total de 2 millones de dosis aplicadas.

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, del 1 al 20 de enero se cuentan 760 casos confirmados acumulados. Sin embargo, desde que se registró el primer caso en el país, en febrero de 2025, suman 7 mil 188 contagios acumulados en México.

Chihuahua es la entidad con mayor número de casos acumulados, con 4 mil 495, pero en lo que va de 2026 reporta sólo cuatro casos, lo que indica un control del brote.

Ahora Jalisco es el estado con mayor número de enfermos en 2026, con 385; el total acumulado con 2025 es de mil 48, con lo que se coloca en segundo lugar nacional desde febrero pasado.

Le sigue el estado de Chiapas que registra este año 186 casos confirmados, en su mayoría en la región de San Cristóbal de las Casas, y 433 acumulados desde 2025.

Contener con vacunación

El director general de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera Ávila, explicó que la falta de vacunación y no respetar el tiempo de aislamiento durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por parte de personas que tenían un diagnóstico probable o confirmado de sarampión, generó un punto de inflexión para que el brote acelerara su propagación, pues se considera que una sola persona enferma puede llegar a contagiar a otras 16.

Así, mientras que en los últimos cinco meses de 2025 se reportaron poco más de 600 casos, tan sólo en los primeros 15 días de enero de 2026 los registros daban cuenta de más de 300 contagios.

Explicó que de los más de mil casos acumulados que se registran hasta el día de hoy en Jalisco, 93% corresponden a personas que no tenían ninguna vacuna o contaban con un esquema incompleto.

“Si logramos un 95% de cobertura [en los casi 8 millones de personas que habitan el estado], pues no va a haber enfermos y es lo que necesitamos”, explicó.

Indicó que se ha iniciado con una campaña intensiva de llamados a la población para que acuda a cualquier centro de salud a vacunarse.

“Llevábamos contabilizadas poco más 666 mil dosis aplicadas, pero esto es contando no los últimos meses de 2025, sino todo el año pasado y lo que va de este año; tenemos una meta para poder controlar este brote de aplicar unos 2 millones de vacunas, que sería lo ideal; si llegamos a millón y medio, millón 600 mil, estaría aceptable, pero nuestro ideal serían esos 2 millones de vacunas en 30 días, o a más tardar 45 días, es el reto planteado en la reunión del Consejo Estatal de Salud”, indicó.

Rivera señaló que los menores de cinco años son quienes corren mayor riesgo de presentar complicaciones y secuelas neurológicas por una inflamación cerebral, o daño a los nervios ótico y visual.

Poco interés en la vacuna en Chiapas

En Chiapas, las autoridades aseguran que el brote está bajo control y se ha evitado una crisis sanitaria con la vacunación.

Sin embargo, en un recorrido realizado este martes se observó que los puestos de vacunación en Tapachula están semivacíos.

En el puesto de vacunación que se ubica afuera de las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Hania llevó a su hijo Aarón, de un año y dos meses de nacido, a recibir la primera dosis de vacuna contra el sarampión, pues teme que el niño se contagie.

La enfermera encargada, Mailyn Cruz, dijo que en los últimos días ha disminuido la afluencia de personas en los puntos de vacunación. “Desconozco si es porque la población ya está vacunada o ha disminuido el temor a contagios”, señaló.

Tlaxcala toma medidas

El Comando Interinstitucional en salud de Tlaxcala movilizó a mil 900 trabajadores del sector para inhibir la propagación de la enfermedad en esta entidad, que tiene dos casos confirmados, pero hay un alto riesgo de contagio para 70 personas.

Las brigadas de salud blindaron las fronteras, establecieron un cerco sanitario, instalaron cuatro macrocentros de vacunación en el centro, sur y oriente del estado, además de módulos en zonas de alta afluencia y centrales camioneras para detectar cualquier signo de contagio, explicó Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud estatal.

Precisó que uno de los casos confirmados es de una menor de seis años que antes de presentar síntomas acudió a clases, por lo que se suspendieron las actividades en ese centro escolar.

Además, se cancelaron las actividades académicas masivas y se dispuso que operadores del transporte público usen cubrebocas y gel antibacterial para evitar casos.