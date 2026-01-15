TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Chiapas mantiene bajo control el brote de sarampión, y hasta ahora se ha evitado una crisis sanitaria como resultado de una intensa campaña de vacunación y la aplicación de un cerco epidemiológico más amplio de lo fijado por los lineamientos federales, afirmó Omar Gómez Cruz, secretario de Salud en la entidad.

A la fecha se tienen 722 casos sospechosos de la enfermedad, de los cuales 262 ya fueron confirmados, la mayoría ubicada en la región Altos, específicamente en San Cristóbal de Las Casas. Esa cantidad es una estadística controlada, y más de 70 por ciento del estado no registra un solo caso.

El titular de Salud advirtió, sin embargo, que el sarampión se presentará en el territorio chiapaneco. El objetivo es que la enfermedad se expanda de manera gradual para que el sistema de salud no colapse.

En Chiapas se han aplicado 966 mil dosis de vacunas que sitúan a la entidad entre los primeros lugares de cobertura en el país.

Esas cifras, destacó Gómez Cruz, son posibles con el trabajo del personal de Salud, de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y la Secretaría de Salud a la cabeza.

El despliegue de brigadas se realiza vivienda por vivienda y módulos en plazas y sitios públicos a los cuales la población responde y es lo más importante.

En San Cristóbal de Las Casas se han aplicado más de 200 mil dosis, que han sido fundamentales para contener la expansión del sarampión.

Otra estrategia es triplicar la dimensión del cerco contra el sarampión que se aplica en cada caso sospechoso, ante el cual no se aguarda a que se confirme.

Ante un caso de sarampión sospechoso se atiende como si fuera positivo; se acude casa por casa, manzana por manzana, y se vacuna, ahí pues se establece la diferencia, expuso el secretario de Salud.

Este esfuerzo planificado sostiene a Chiapas entre el cuarto y quinto sitio en el país en la estadística de casos, pero también entre los tres primeros en cobertura de vacunación.

Gómez Cruz aseguró que en la actual etapa de sarampión, Chiapas no tiene registro de personas fallecidas por esa enfermedad.

Chiapas mantiene bajo control el brote de sarampión. Foto: Especial

No se tienen fallecimientos a causa de ese virus. Se tienen páginas oficiales, como la del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en México, donde se puede verificar, manifestó.

La cobertura de la vacuna universal en Chiapas, puntualizó, es de 78 por ciento, la meta es llegar al 95 por ciento que es el estándar internacional.

Aun cuando se tiene una creciente cobertura, el titular de Salud en Chiapas admitió que en algunos municipios, principalmente en pueblos originarios, se mantiene cierta resistencia a la vacunación, aunque la labor territorial ha fructificado.

Se pensó que habría más resistencia, pero cuando se acude a las comunidades, se explica y convence, la gente se vacuna. El apoyo de los presidentes municipales, agentes y líderes comunitarios ha sido clave”, expresó.

Se ha logrado ingresar a zonas antes inaccesibles, como Guadalupe Victoria en Pantelhó, donde se inició la vacunación como resultado de reuniones con autoridades locales.

El secretario de Salud recordó que se lanzó un exhorto a los ayuntamientos para reducir actividades masiva durante los días críticos. La medida ayudó a frenar el contagio.

