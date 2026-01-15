Más Información
San Cristóbal de las Casas. - El alcalde de Ocozocoautla, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Francisco Chambé Morales, municipio donde la semana pasada fueron detenidos todos los elementos de la Policía Municipal para ser investigados por su presunta vinculación con grupos criminales, pidió licencia al cargo.
Fue hasta este jueves que el Congreso aprobó la licencia indefinida al cargo de Chambé Morales y en su lugar fue designada Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento como alcaldesa sustituta para que concluya con el periodo de gobierno municipal.
El Congreso aseguró que la licencia que pidió Chambé Morales se toma como renuncia. “Dicha determinación se califica como renuncia y, en consecuencia, se declaró la falta al cargo de presidente municipal, por lo que acorde al mandamiento constitucional”.
Desde hace varios días el alcalde no lo habían visto en la presidencia municipal, por lo que se creía que había solicitado renuncia al cargo, pero fue hasta este jueves que el Congreso anunció que quedó fuera del ayuntamiento.
En el vecino municipio de Cintalapa, el alcalde del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto Cruz Díaz, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Policía Federal Ministerial, por los delitos de abuso de poder, desvío de recursos del erario y sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Se desconoce si en el caso de Chambe Morales el Ministerio Público ha emitido alguna orden de detención para investigarlo por presuntos vínculos con grupos criminales.
