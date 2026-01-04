San Cristóbal de las Casas, Chis.- Al menos siete hombres han sido levantados por hombres armados en los municipios de Ocozocuautla, Villaflores, Cintalapa, Arriaga y Villa Corzo, por lo que se han activado operativos de búsqueda con patrullajes y sobrevuelos.

La Fiscalía de Chiapas informó que el Ministerio Público y la Policía realizaron investigaciones por la desaparición de personas en los puntos "Melchor Ocampo, Bonfil y Tramo Nuevo Mexico-Ocozocoautla".

Entre el viernes 26 de diciembre, un día antes de la quema de dos bares en Villaflores, al 2 de enero, se han llevado siete hombres que aún no aparecen, por lo que se realizan patrullajes "preventivos y disuasivos" en ese municipio, Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla, con más de 500 soldados, elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial, Guardia Estatal, Policía Municipal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Lee también Hallan sin vida a mujer reportada como desaparecida; fue abandonada en carretera de Hidalgo

En el caso de Villaflores, los soldados y policías realizan patrullajes en la cabecera municipal y las comunidades Libertad Melchor Ocampo, Domingo Chanona, Cristóbal Obregón y Nuevo México, informó la Fiscalía.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo realiza sobrevuelos. "Como parte de las acciones permanentes de vigilancia, se realizan sobrevuelos disuasivos para fortalecer la presencia institucional, inhibir conductas delictivas y brindar mayor tranquilidad a la población", anunció.

Entre el 26 de diciembre y el 2 de enero, han sido levantados siete hombres de entre 21 a 41 años de edad en Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa y Arriaga, según la Fiscalía.

Lee también Descarrila en Nogales tren con carga de jarabe de maíz; no se registraron personas heridas

El 26 de diciembre despareció Eduardo Vázquez Ramírez, de 21 años, en Ocozocoautla; el 29 de diciembre se llevaron a Juan Carlos Hernández Pinacho, de 24 años, de Villa Corzo; el 31 de diciembre, Francisco Javier Arias Hernández, de 30 años, de Cintalapa; también ese día, Marco Antonio Mangos Robles, de 35 años, de Villaflores.

El 1 de enero, se llevaron a Isidro López Sandoval, de 41 años, de Villa Corzo; y Luis Andrey López Sandoval, de 22 años, de Villa Corzo; el 2 de enero, raptaron a Francisco Santiago Aniceto Telles, de 21 años, de Arriaga.

El sábado, como parte de los operativos que realiza el Ejército y la Policía, fueron detenidos 137 agentes de la Policía Municipal, entre rasos, policías primeros y segundos y comandantes de Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, municipios en poder del Morena y PVEM, que fueron puestos a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica.

Lee también Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

A raíz de la quema de los bares La Kabala y Sport Bar Anubi´s, ocho hombres fueron raptados, entre ellos los propietarios, así como meseros y agentes de seguridad.

El sábado, Sport Bar Anubi´s anunció que cierra de la negociación. "Con un profundo sentimiento de dolor, la familia de Anubis se dirige a ustedes para informar el cierre de nuestras operaciones tras la tragedia reciente".

"Los daños sufridos han resultado en la pérdida total de nuestras instalaciones, pero la pérdida más dolorosa y la que nos mantiene de luto es la partida de ocho compañeros que perdieron la vida en este suceso", explicó en un comunicado.

Aclaró que las meseras que resultaron quemadas, recibieron apoyo económico. "Se brindó y garantizó apoyo económico directo a las personas que sufrieron quemaduras, priorizando su atención médica y bienestar inmediato".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv